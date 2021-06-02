Подведены итоги лаборатории «КоOPERAция-2021»

© Предоставлено пресс-службой лаборатории «КоOPERAция-2021»

1 июня в московском театре «Новая опера» состоялась презентация итогов лаборатории «КоOPERAция-2021», посвященной современной опере и музыкальному театру для подростков. Участники лаборатории – школьники 12-17 лет, отобранные в результате открытого конкурса, – представили идеи будущих опер и концепцию интернет-платформы о музыкальном театре.

Видеозапись презентации можно посмотреть на YouTube-канале лаборатории.

Работа лаборатории «КоOPERAция-2021» проходила по двум направлениям.

Участники лаборатории оперной драматургии на протяжении двух недель работали над оперными сочинениями с куратором — сценаристом, драматургом, одним из арт-директоров фестиваля современной драматургии «Любимовка» Марией Огневой и молодыми, но уже профессионально состоявшимися композиторами.

В результате сформировалось рабочие группы, которые подготовят и представят на сцене театра «Новая опера» в октябре 2021 года восемь камерных опер:

Аниме-опера «Вернуться в снежный май» о принятии себя

Драматург — Овчинникова Василиса, композитор — Елена Вайнберг

Драма «Риччи Львиное Сердце или Львы клоуна» о том, как побороть страхи и подружиться с языком своего тела

Драматург — София Самсонова, композитор — Вячеслав Жуков

Драма-фэнтези «Второй шанс» о том, что каждый человек может измениться

Драматурги — Федор Глинкин и Михаил Саулко, композитор — Анна Шатковская

Драма «Иглы» о преображении героев с разными характерами в процессе совместной работы

Драматург — Лидия Носырева, композитор — Елизавета Згирская

Драма-фэнтези «История одной девочки или история трех?» о героине с раздвоением или разтроением личности и попытке принятия своей личности целиком

Драматург — Марьяна Леухина, композитор — Мария Аникеева

Темное фэнтези (названия пока нет) о главном герое, который отказывается от своего дара и от магического будущего ради блага человечества

Драматург — Дмитрий Белов, композитор — Екатерина Степпе

Драма «Связи нет» о потери связи между отцом и сыном

Драматург — Тина Тоидзе, композитор — Лидия-Мария Кошева

Драма, антиутопия, фэнтези «ПРОсчет» об отличиях и о том, как найти друзей в обществе, которое тебя не понимает

Драматурги — Анастасия Лабутина и Вероника Чижевская, композитор — Александр Марголин



Участниками «Школы театрального блогинга» в этом году стали Елизавета Самохвалова, Степан Голубовский, Лилия Кирюхина, Алена Алексеева, Софья Лепехина, Денис Алтынташ, Алиса Каракой, Ия Санина, Александр Раченко, Виктория Глазунова, Алена Седых, Софья Живецкая и Элеонора Холова.

К осени они создадут специальную интернет-платформу, посвященную современному музыкальному театру, на которой будут размещены материалы в двух форматах — визуальном и текстовом. Подростки будут вести колонки или готовить интервью и статьи, а лучшие из них будут опубликованы в крупных медиа. За две недели участники школы уже провели несколько больших интервью, например, с оперным режиссером Василием Бархатовым и сценографом Полиной Бахтиной.

Летом подростки начнут работать над созданием видеоканала, который объединит серию тематических рубрик. У каждого из участников будет своя рубрика, новыми выпусками можно будет делиться в социальных сетях. Среди тем рубрик — шаблоны и стереотипы в оперном театре, global опера о зрелищных спектаклях и экспериментальных форматах, внутренние процессы в театре и взаимодействие его служб, афиша театральных новостей и главных премьер, интервью, записанные в самых неожиданных ситуациях, знакомство с музыкальными терминами и сленгом.

Лаборатория проходит на базе Московского театра «Новая опера» имени Е.В. Колобова в партнерстве с Образовательным кластером Новой Оперы (ОКНО) при участии Сколковского института науки и технологий. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, Союза композиторов в России и Культурного центра ЗИЛ







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