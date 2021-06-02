Объявлена программа фестиваля в Подмоклово

© Предоставлено пресс-службой фестиваля

26 июня в селе Подмоклово Серпуховского района Московской области в четвертый раз пройдет музыкальный фестиваль под открытым небом. Тема этого года –— «Барокко и необарокко», в основе программы старинная музыка и ее последующая жизнь.

Фестивали классической музыки проходят на территории исторического парка подмосковного села Подмоклово с 2014 года. Сценой для музыкантов служат ступени барочной церкви-ротонды, а зрительными рядами — природный амфитеатр с густой травой. Отличительная особенность фестиваля в Подмоклово — использование исторических инструментов или их копий, большинство исполнителей входят в профессорский состав Московской консерватории.

В этом году в программе фестивале представлена музыка разных эпох — от Средневековья до композиторов наших дней, вдохновлявшихся культурой барокко.

Среди приглашенных музыкантов Александр Рудин и оркестр Musica Viva, Екатерина Державина, Яна Иванилова, Ольга Мартынова, Марина Катаржнова, Андрей Решетин, Novoselie, Alta Capella и знаменитый итальянский исполнитель на виоле да гамба Паоло Пандольфо.

Продробнее об участниках и программе фестиваля в Подмоклово можно узнать на его сайте.

Вера Воронежская, пианистка и клавесинистка, художественный руководитель фестиваля:

«Нам нравится ставить вопросы и отвечать на них через наши фестивали. В прошлый раз мы рассуждали на тему связей между русским фольклором и аристократической культурой. На этом фестивале мы поговорим о вневременном характере барокко — разные блоки программы представят сначала старинную музыку, а затем ее отражение в произведениях более поздних композиторов вплоть до наших современников. Такие сопоставления крайне интересны. Они позволяют задуматься над тем, почему прошлое по-прежнему волнует и созвучно нашему состоянию. В данном случае ключом к ответу станет храм, на ступенях которого традиционно расположится сцена. Барочная архитектура еще более наглядно, чем музыка, использует язык символов, которые можно изучать и разгадывать и сегодня. Мы будем стараться помочь в этом нашим гостям и слушателям».

Фестиваль проводится в партнерстве с Московской государственной консерваторией имени П.И. Чайковского







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