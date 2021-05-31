Ассоциация галерей проведет на ПМЭФ дискуссию об арт-рынке

© Ассоциация галерей

2 июня на Форуме креативного бизнеса в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоится дискуссия «Мировые арт-столицы: чего не хватает российским мегаполисам, чтобы получить такой статус?», организованная Ассоциацией галерей.

Начало в 12:15, прямая трансляция дискуссии будет вестись на сайте ПМЭФ.

Ведущие представители российской и зарубежной арт-индустрии обсудят роль государства в развитии арт-рынка, потенциал российских городов, влияние «искусства в городе» на креативную экономику, социальную сферу, туризм и бизнес, а также факторы, которые определяют приход глобальных арт-деятелей в город.

В дискуссии примут участие:

Симон де Пюри (онлайн), аукционист, арт-консультант, куратор. Экс-глава аукционных домов Sotheby’s в Европе и Phillips de Pury. Сейчас руководит собственной компанией de Pury;

Али Гурели, основатель и владелец ярмарки Contemporary Istanbul;

Софья Троценко, основатель Центра современного искусства «Винзавод», член правления Ассоциации галерей;

Дмитрий Аксенов, меценат, владелец ярмарки современного искусства viennacontemporary, основатель фонда Aksenov Family Foundation, председатель совета директоров RDI Group;

Екатерина Трофимова, партнер Deloitte CIS;

Сабина Чагина, куратор направления Urban Art Фонда поддержки современного искусства «Винзавод», основательница биеннале уличного искусства «Артмоссфера»;

Сергей Кузнецов (онлайн), главный архитектор Москвы;

Марина Гисич, галерист, основатель и владелец галереи Marina Gisich Gallery, член правления Ассоциации галерей;

Саймон Рис, арт-директор международной ярмарки современного искусства Cosmoscow, куратор.



Модератор дискуссии — Ксения Собчак.







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