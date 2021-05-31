Михаил Климин прочитает в музее ART4 лекцию о памяти и забвении в русской культуре смерти

© Янна Татарова / INRUSSIA

4 июня в московском музее современного искусства ART4 состоится лекция философа Михаила Климина «Память и забвение в русской культуре смерти».

Начало в 19:00, билеты (300 р.) и регистрация — здесь.

Как сообщают организаторы, лекция будет посвящена метафорам памяти и забвения в русской культуре смерти. Смерть в буквальном смысле — это кончина человека, но может быть и смертью вещей и целых понятий, таких, например, как «русская деревня». Постоянно балансируя между памятью и забвением, русская культура смерти формирует удивительную область неустойчивого знания, являющегося основой нашей современной культуры.

Михаил Климин — философ, куратор, автор манифеста «Русского хтонизма», основатель библиофильского проекта «Общество распространения полезных книг».

В стоимость билета включено посещение лекции и выставки «Русская смерть» Василия Кононова-Гредина, которая сейчас проходит в музее ART4.







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