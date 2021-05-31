В Петербурге пройдет фестиваль «Прямое включение»

18 и 20 июня в петербургском культурном кластере «Севкабель Порт» анимационная студия «ДА» проведет фестиваль искусства участия «Прямое включение». В образовательной и художественной программах фестиваля смогут принять участие все желающие.

«Прямое включение» — это фестиваль совместного творчества, где зритель может стать художником и наоборот, где искусство из привилегии становится опытом и языком, помогающим преодолеть разрозненность, сформировать связи и преобразовывать окружающий мир.

В первый день фестиваля пройдут воркшопы и лекции образовательной программы, посвященные партиципаторным проектам. Программа разделена на секции «Перформанс/театр», «Игра» и «Инклюзия».

В программе второго дня игры живого действия, театральные представления, выставка, иммерсивные перформансы и интерактивные инсталляции.

«"Прямое включение" исследует культуру участия, которая не только формирует новые траектории творческой реализации, но позволяет добиться конкретных социальных изменений. Нам интересно поле, где встречается искусство, социальная работа и образование. Это всегда риск, это равный диалог, поиск гармонии в отношениях художника и участников, новые смыслы и поле для дискуссии», — говорят организаторы фестиваля.

«Сама по себе практика создания интерактивной среды не новая, и ее активно используют многие фестивали по всей России. Чаще это какая-то выделенная зона, где зритель может повзаимодействовать с арт-объектом. Но мы стремимся к тому, чтобы каждый гость фестиваля стал полноправным участником произведения. Мы говорим о совместном творчестве, коммуникации художников и “не-художников”, развитии инклюзивной среды. В искусстве участия художник становится медиатором, проводником зрителя, где они совместно ищут форму и смысл произведения».

Вход на фестиваль свободный, на часть программы потребуется предварительная регистрация. Более подробная информация о фестивале «Прямое включение» приводится на его сайте.

Фестиваль проводится в партнерстве с резидентами кластера «Нормальное место»







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