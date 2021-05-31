Музыка Ближнего Востока и Северной Африки прозвучит в Новой Голландии

Нада эль-Шазли © Frank Schmitt

6 июня остров Новая Голландия в Петербурге станет площадкой EastEast Picnic – заключительного события фестиваля музыкальной культуры стран Ближнего Востока и Северной Африки Mawaheb. В программе живые выступления музыкантов их разных стран и образовательный шоукейс.

Музыкальная часть EastEast Picnic начнется в 15:30, вход свободный.

Как сообщают организаторы, она представит некоторые из самых ярких проявлений традиционных и современных музыкальных культур стран Ближнего Востока и Северной Африки, а также России, от канонических песен ныряльщиков за жемчугом и странствующих бардов через современный арабский фолк к египетскому шааби – музыке рабочего класса, обретшего новую жизнь после событий Арабской весны, от песен ловцов жемчуга и выступлений странствующих бардов до современного арабского фолка и психоделического блюза пустынь (desert blues).

Среди участников The Invisible Hands (Египет) — группа этномузыколога, основателя лейбла Sublime Frequencies Алана Бишопа, Нада эль-Шазли (Египет), Натик Авайез (Ирак) и артисты лейбла Ored Recordings, занимающегося возвращением традиционной музыки кавказских народов в современный культурный контекст.

Параллельно с музыкальной программой с 14:00 в лектории Новой Голландии будет проходить образовательный шоукейс, подготовленный кураторами онлайн-издания EastEast, музыкальными этнографами Беном Уилером (лейбл Mountain of Tongues) и Булатом Халиловым (лейбл Ored Recordings).

В программе лекции и панельные дискуссии, воркшопы и показы документальных фильмов о региональных музыкальных традициях и стратегиях их сохранения.







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