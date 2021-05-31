musicAeterna и Aksenov Family Foundation представят выставку в Доме радио

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С 3 по 20 июня в Доме радио в Петербурге будет проходить Летняя выставка — первый совместный проект musicAeterna и Aksenov Family Foundation в области современного визуального искусства. Выставка организована при участии художественной ярмарки viennacontemporary.
Как сообщают организаторы выставки, она следует традиции Summer Exhibition Королевской академии художеств в Лондоне — самой продолжительной регулярной художественной выставки в мире, проходящей с 1769 года, особенностью которой является то, что большинство представленных на ней работ можно приобрести.
Экспозиция в Доме радио, где с осени 2019 года musicAeterna создает кроссдисциплинарный культурно-просветительский центр, позволит увидеть работы российских и зарубежных звезд современного искусства, таких как Таня Ахметгалиева, Сергей Братков, Эрик Булатов, Эрвин Вурм, Мэт Коллишоу, Илья Кабаков, Пипилотти Рист и Ольга Чернышева.
Участники Летней выставки были в разные годы представлены на стендах viennacontemporary. Партнеры выставки — Artwin gallery,
Anna Nova gallery, Iragui gallery, Marina Gisich gallery, Myth gallery, Ovcharenko Art, Pop/off/art gallery Syntax gallery.
Кураторы выставки — Дмитрий Озерков и Виктория Кондрашова.
На протяжении работы Летней выставки в Доме радио будут проходить мастер-классы художников, а также публичные дискусии с участием художников, кураторов, менеджеров, журналистов, предпринимателей, коллекционеров и руководителей арт-институций из разных стран.
Выставка входит в официальную культурную программу Петербургского международного экономического форума
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