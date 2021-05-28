Вышел исторический фильм-расследование о жертвах ГУЛАГа

© Владлена Савенкова

27 мая фонд Für unsere und ihre Rechte (Берлин) и Международный Мемориал* (Москва) представили исторический фильм-расследование «Выжившие» – истории молодых людей, которые пытаются выяснить судьбу своих предков, ставших заключенными ГУЛАГа в период сталинских репрессий.

Фильм «Выжившие» (режиссер — Владлена Савенкова, продюсеры — Александра Перепелова и Алексей Козлов) доступен для просмотра на YouTube-канале телеканала «Дождь».

В этом путешествии во времени и пространстве молодые люди, берлинцы и москвичи, задают вопросы представителям других поколений, выросших в молчании, чтобы узнать больше о прошлом своей семьи и страны, где им выпало родиться — хотя всё этому препятствовало, но их предки выжили и дали им жизнь.

Анна пытается повторить путь изгнания своего деда и возвращается на родину, чтобы понять, как выжили ее родственники, когда их отправили на Крайний Север.

Берлинский библиотекарь Евгений узнает причину изгнания своей семьи и получает ответ на мучивший его годами вопрос «За что?» — за что его деда, маленьким мальчиком, со всей семьей выслали из Украины?

Близнецы Олег и Алексей реконструируют жизнь своей репрессированной прабабушки, которая была поэтом и с которой им так и не довелось встретиться лично. Наши герои пытаются разорвать семейное молчание, которое стало травмой для них и их родителей. И чем глубже они погружаются в эту тему, чем больше деталей о жизни бабушки им становится известно и тем больше новых тайн им предстоит раскрыть.

*4 октября 2016 года Минюст РФ внес Международный Мемориал в реестр «некоммерческих организаций, выполняющих функцию иностранного агента»







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.