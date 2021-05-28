«Германия-экспресс» организует онлайн-встречу с Яном Вагнером

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1 июня на онлайн-фестивале немецкой культуры «Германия-экспресс» в серии «Онлайн-портреты современных поэтов» будет показан фильм «Вымышленные странствия Яна Вагнера», а также пройдет встреча с поэтом Яном Вагнером и переводчиком Святославом Городецким.
Начало в 19:00, подключиться к встрече можно по этой ссылке (выбрав опцию «Прямой эфир») или на странице фестиваля «Германия-экспресс».
Герой фильма — сам поэт Ян Вагнер. Он родился в 1971 году в Гамбурге, в творчестве Вагнера прослеживается влияние экспрессионистов Георга Тракля и Георга Гейма, а также таких классиков англоязычной поэзии как Дилан Томас, Шеймас Хини и Уистен Хью Оден. Вагнер любит экспериментировать с классическими формами, видоизменяя их на свой манер. Присматриваясь к малому и якобы незначительному, поэт поднимает вечные общечеловеческие темы.
После показа фильма состоится встреча с Яном Вагнером и переводчиком Святославом Городецким, модерировать встречу будет знаток современной поэзии Хендрик Джексон. Разговор пойдет о тенденциях в современной немецкой поэзии, об изменениях и вызовах, с которыми столкнулась литература в результате пандемии. Ян Вагнер расскажет о жизни поэта в нашем быстро меняющемся мире, а еще о том, чем живут поэты, и насколько востребована поэзия сейчас.
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