Борис Гребенщиков выпустил благотворительный альбом

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Сегодня, 27 мая, вышел новый альбом «Дань» Бориса Гребенщикова и группы «Аквариум». Все средства, вырученные от продажи альбома, переводятся на счет фонда «МойМио», который оказывает помощь детям с миодистрофией Дюшенна.
Альбом «Дань» можно скачать только на сайте фонда «МойМио»: сделавшие пожертвования получают по почте ссылку для скачивания.
На альбоме записаны кавер-версии песен Майка Науменко, групп «ХЗ», «Звуки Му», «Кино» и «Наутилус Помпилиус».
Релиз сопровождает заявление Бориса Гребенщикова и группы «Аквариум»:
«Я целиком и полностью доверяю людям, которые организовали фонд "МойМио" и занимаются такой сложной работой — помогают детям с тяжелой болезнью. Самое главное, что я уяснил — без денег с этой бедой вообще ничего не сделаешь. Здесь я могу пригодиться: играть концерты в пользу ребят и привлекать к этой теме людей, которые мне доверяют. Мы решили, что альбом "Дань", который писался дольше всего в жизни группы, нужно отдать фонду "МойМио", чтобы деньги собранные от его продажи пошли ни нам, ни авторам, а детям, которые в них нуждаются».
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