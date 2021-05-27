Beat Film Festival объявил программу национального конкурса

Кадр из фильма «Сталь-Городъ» © Beat Film Festival

Новая картина Евгения Митты о художнике Павле Пепперштейне, киноальманах студии Bang Bang Education «Лепота» о русской визуальной культуре, история о проекте «Помощь» Никиты Кукушкина и другие фильмы будут представлены в национальном конкурсе фестиваля документального кино о новой культуре Beat Film Festival, который пройдет в Москве 2-20 июня.

Как сообщает сайт Beat Film Festival, в программу национального конкурса вошли 10 фильмов, отобранных из более чем 150 заявок, а также фильмы внеконкурсной программы.

Конкурс:

«Пепперштейн, сюрреалити-шоу» — полнометражная картина художника и режиссера Евгения Митты посвящена главному трикстеру российской арт-сцены. Павел Пепперштейн рассказывает о поворотных моментах своей жизни и творчества, а его графика оживает благодаря анимации.

«Рассеянный свет» Ксении Сегиной — коллективный портрет российских девушек-фотографов, живущих и работающих в стране и за ее пределами.

«Чурсин» — короткометражка Филиппа Березина о художнике Александре Чурсине, создающем портреты икон хип-хопа в духе старых мастеров.

«Чиллнобыль» — фильм, снятый выпускником ВГИКа и Школы документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Уварова, гватемальцем Пабло Рохасом Кастильо, который мечтает устроить рейв в Чернобыле.

«Трещины» — док, в котором петербургский стрит-арт художник Макс Има и его единомышленники выводят российскую граффити-сцену на новый уровень.

«Сталь-Городъ» — пластическое размышление Евгения Гаврилова о прошлом и настоящем Новосибирска в танце на фоне его модернистской архитектуры.

«Конечно!» — фильм Тони Комаровой, который рассказывает о подростковой инди-группе Zavodoy и ее лидере, 14-летнем Яше, используя зумерские приемы вроде скринлайфа.

«КРОС» — история о двух приятелях-скейтерах и их неожиданном путешествии за пределы города, озвученная треками одного из самых актуальных российских электронных проектов Buttechno.

«О еде и людях» — фильм Тамары Кубаевой о российских активистах фудшеринга, которые спасают еду из магазинов и ресторанов от утилизации и раздают нуждающимся.

«Косберг сработал. 1961» — фильм Максима Ищенко воскрешает память о забытом герое советской космонавтики Семене Косберге, руководителе воронежского конструкторского бюро, которое разработало ракетный двигатель для полета Гагарина, — и помещает этот сюжет в контекст поп-культуры.



Вне конкурса будут представлены три фильма:

«Лепота» — новый киноальманах студии Bang Bang Education, в котором известные российские дизайнеры размышляют об истории русской визуальной культуры и о том, что кроме балалаек и хохломы мы можем предъявить миру.

«Сцена — Ростов» — пилот дебюта музыкального критика Бориса Барабанова в качестве шоураннера сериала о малой родине музыкантов посвящен Ростову-на-Дону. Герои серии, среди которых Кирилл Серебренников, Баста, Шым из «Касты», Виктор Пивторыпавло из «Запрещенных барабанщиков», говорят о Ростове как о доме и отправной станции на пути к славе и о соседстве блатняка и металла.

«Помощь» — эпизод мини-сериала Халиля Ахметзянова, который рассказывает о проекте «Помощь» — мобильном приложении для адресной помощи пожилым людям, созданном по инициативе актера «Гоголь-центра» Никиты Кукушкина.



В конкурсное жюри в этом году вошли кинематографист и куратор кинопрограмм фонда V–A–C Кирилл Адибеков, журналистка Алиса Таежная и программный директор фестиваля Международного фестиваля дебютного кино в Новой Голландии Алексей Артамонов.

Гран-при конкурса предполагает денежный приз, кроме того участники могут получить специальное упоминание жюри. В этом году партнером национального конкурса стал фонд V–A–C, благодаря которому в конкурсе появится специальная номинация с призовым фондом в размере 150 тысяч рублей. Фильмы-победители этого года также будут показаны в кинотеатре, расположенном в Доме культуры «ГЭС-2» — московском доме фонда V–A–C, который откроется осенью.







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