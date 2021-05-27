Beat Film Festival объявил программу национального конкурса

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Новая картина Евгения Митты о художнике Павле Пепперштейне, киноальманах студии Bang Bang Education «Лепота» о русской визуальной культуре, история о проекте «Помощь» Никиты Кукушкина и другие фильмы будут представлены в национальном конкурсе фестиваля документального кино о новой культуре Beat Film Festival, который пройдет в Москве 2-20 июня.
Как сообщает сайт Beat Film Festival, в программу национального конкурса вошли 10 фильмов, отобранных из более чем 150 заявок, а также фильмы внеконкурсной программы.
Конкурс:
Вне конкурса будут представлены три фильма:
В конкурсное жюри в этом году вошли кинематографист и куратор кинопрограмм фонда V–A–C Кирилл Адибеков, журналистка Алиса Таежная и программный директор фестиваля Международного фестиваля дебютного кино в Новой Голландии Алексей Артамонов.
Гран-при конкурса предполагает денежный приз, кроме того участники могут получить специальное упоминание жюри. В этом году партнером национального конкурса стал фонд V–A–C, благодаря которому в конкурсе появится специальная номинация с призовым фондом в размере 150 тысяч рублей. Фильмы-победители этого года также будут показаны в кинотеатре, расположенном в Доме культуры «ГЭС-2» — московском доме фонда V–A–C, который откроется осенью.
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