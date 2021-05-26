«Золотая маска» в Москве завершится конференцией «Достоевский и театр»

© «Золотая маска»

28 и 29 мая в Новом пространстве Театра наций пройдет конференция «Достоевский и театр». Она завершит московскую часть программы фестиваля «Золотая маска», приуроченную к 200-летию со дня рождения писателя.

Конференция проводится фестивалем «Золотая маска» совместно с образовательным проектом «Полка», куратор конференции — Юрий Сапрыкин.

Серия открытых дискуссий и встреч с выдающимися режиссерами, писателями и учеными будет посвящена роли и значению наследия Достоевского для театра, а также исследованию самого понятия театральности в произведениях писателя. Прямая онлайн-трансляция конференции пройдет на ресурсах фестиваля «Золотая маска».

Участниками конференции станут Андрей Прикотенко, Максим Диденко, Аркадий Островский, Владимир Раннев, Дмитрий Ренанский, Лев Додин, Марина Давыдова, Елена Горина, Александр Горелов, Сара Токина, Ольга Федянина, Елена Ковальская. Дмитрий Волкострелов, Полина Кардымон, Екатерина Августеняк, Михаил Мокеев, Татьяна Касаткина, Кама Гинкас, Алена Карась, Борис Юхананов и Клим Козинский.

Количество мест в Новом пространстве ограничено, поэтому организаторы конференции «Достоевский и театр» открыли дополнительную регистрацию на дневные события 28 мая (с 15:00 до 20:00) и 29 мая (с 12:30 до 18:00).

Юрий Сапрыкин, куратор конференции «Достоевский и театр»:

«Достоевский не писал специально для театра, но именно в театре оказался особенно важен: его полифоничность, психологизм, глубокие конфликты и многомерные характеры открывают бескрайнее поле для новых интерпретаций, прочтений и перепрочтений силами сценического искусства. Год 200-летия Достоевского российский театр встречает целым парадом блестящих постановок — вызванных к жизни отнюдь не юбилейной повесткой: Достоевский дает современному театру возможность по-новому объяснить современность, увидеть в ней нечто вневременное, заново определить отношения с классическим наследием, с «вечными» русскими мыслями и текстами. Уйти в глубины психологии — или напротив, избавиться от темной тяжести, которую мы привыкли видеть в его книгах. Представить, что было бы, если бы Раскольников или Верховенский жили бы сегодня — или увидеть в его романах повод для легкой сценической игры, показывающей, что текст — всего лишь буквы на бумаге, которые можно разыграть самыми неожиданными способами».

Конференция проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации; генеральные партнеры – Благотворительный фонд Михаила Прохорова и Сбер, партнер — ПАО «Газпром»







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