Опубликованы документы о нереализованных советских постройках в Москве

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Главархив Москвы выложил в интернет чертежи, фотографии и другие документы, относящиеся к неосуществленным архитектурным проектам советских лет.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
«Вместе с коллегами из Госинспекции по недвижимости мы продолжаем проект по публикации уникальных документов об архитектурном облике столицы, — рассказала она. — Мы знакомим горожан с документами советской эпохи, а именно с чертежами, фотографиями и другими документами о нереализованных грандиозных архитектурных проектах. Все эти материалы представляют очень большую ценность для историков, архитекторов, студентов и всех тех, кто интересуется прошлым города».
В разделе «Уникальные документы» на сайте сайте Главархива Москвы выложены 47 чертежей, 89 фотографий и 39 листов текстовых документов о трех нереализованных проектах советского периода: восьмой сталинской высотке, Доме колхозника на Каланчевской улице и Пантеоне.
Пантеон должен был стать памятником вечной славы великих людей СССР, туда предполагалось переместить тела Ленина, Сталина и других государственных деятелей, захороненных у Кремлевской стены. В числе площадок для размещения Пантеона были, в частности, предложены Красная площадь, Поклонная гора, Воробьевы горы, Парк Горького, Софийская набережная, Рублевское шоссе, парк Сокольники и Нескучный сад.
Главархив Москвы и Госинспекция по недвижимости запустили проект по публикации уникальных документов в декабре прошлого года. Сначала были опубликованы материалы о 20 храмах, монастырях и часовнях, которые были уничтожены в 1920-х — 1930-х годах. Затем ведомства открыли доступ ко всем сохранившимся документам об утраченных храмах и монастырях — планам, чертежам, цветным акварельным рисункам фасадов 118 объектов.
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