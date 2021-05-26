«Каста», «Кровосток» и Animal Jazz выступят на фестивале Summer Sound

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В июле и августе в Москве и Петербурге пройдут концерты серии Summer Sound, которую организуют Northern Sound и Ticketscloud. Среди объявленных участников «Каста», «Кровосток» и Animal Jazz.
«Хип-хоп, рок, поп и инди-артисты исполнят лучшие хиты и представят новые композиции на специальной сцене под открытым небом», — сообщают организаторы фестиваля.
В Москве c 17 июля по 12 августа площадкой Summer Sound станет дизайн-завод «Флакон». Там выступят «Каста», Zivert, «Папин Олимпос», Rock Privet, Zoloto, Animal Jazz, Guf, ssshhhiiittt!, Radio Tapok, «Хлеб», «Кровосток», Matrang, 25/17 и Alai Oli.
Список участников будет пополняться, за новостями Summer Sound можно следить на сайте фестиваля, а также на его страницах в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram.
В этом году московская серия концертов Summer Sound впервые пройдет в Петербурге (12–22 августа). Лайнап петербургского фестиваля будет объявлен в ближайшее время.
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