О производстве и продаже живописи в СССР расскажут на выставке в Новой Третьяковке

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27 мая в пространстве выставки «Соцреализм. Метамофозы» в залах Cоюза художников России в Западном крыле Новой Третьяковке состоится лекция искусствоведа, исследователя советского искусства Веры Отдельновой «О производстве и продаже живописи в СССР».
Начало в 19:00, регистрация — здесь.
Вера Отдельнова расскажет о системе госзаказа в СССР и о том, как она влияла на советское искусство и творческие стратегии художников. Искусство социалистического реализма возникло и существовало благодаря особенным экономическим отношениям между художниками и государством.
Одним из первых к этой теме обратился искусствовед Игорь Голомшток, который в 1991 году обозначил советский госзаказ как инструмент для создания «тоталитарного искусства». Однако сегодня архивные документы свидетельствуют о том, что за пределами налаженной системы существовали полутеневые практики. Они были важным двигателем и позволяли разрешать базовые противоречия госзаказа.
Лекция проводится в рамках выставочного проекта РОСИЗО «Соцреализм. Метаморфозы. Советское искусство 1927–1987» (27 апреля — 6 июня).
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