Лиза Неклесса представит в Москве свою книгу «Решето с ягодами»

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27 мая в московском выставочном пространстве «Это не здесь» состоится презентация книги поэтессы и художницы Лизы Неклессы «Решето с ягодами» и откроется выставка ее концептуальных работ.
Начало презентации в 19:00, вход свободный. Адрес: Милютинский пер. д. 20/2.
Книга «Решето с ягодами» — это стихотворный цикл, сопровождаемый авторскими иллюстрациями.
Язык текстов отсылает к произведениям Бажова (само название цикла — образ одного из его сказов, «Синюшкин колодец»), Пришвина, Бианки, со свойственными им фольклорными мотивами, проникновенными описаниями природы. Иллюстрации представляют собой оммаж выдающимся украинским народным художницам и мастерицам петриковской росписи (Тетяне Пате, Марии Примаченко, Елизавете Мироновой).
Выбор традиционных мотивов в данном случае — это радикальное решение. Зин выполнен в стилистике иллюстрированной детской книги со стихами, что создаёт объемное художественное высказывание. Однако этот образный язык включается в новый феминистский и квир контекст, в результате чего происходит его деконструкция и присваивание новому дискурсу.
Лиза Неклесса окончила Литературный институт имени А.М. Горького. Резидент Открытых студий «Винзавода», участница выставок в России и за рубежом. Автор книги «Феноменология смерти: несколько заметок» (2018) и феминистского художественно-поэтического проекта «Женский голос». Стихи публиковались в журналах «Афиша», «Лиterraтура», «Артикуляция», Stenogame, «Ф-письмо», «Незнание», «Парадигма», антологии «Современный русский свободный стих. 1990–2018», а также в переводах на английский язык.
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