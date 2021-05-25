Проект «Незамеченное поколение» запускает подкаст

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Сегодня, 25 мая, начинает работать подкаст просветительского проекта «Незамеченное поколение», посвященного писателям-эмигрантам первой волны.
Подкаст доступен на площадках Яндекс.Музыка,
Google Podcasts и SoundCloud. Также его можно слушать на сайте проекта «Незамеченное поколение».
«Таксист–прозаик, поэт–грузчик, критик–бездомный — в русской литературе случалось и такое. Книги этих авторов – до сих пор редкость в домашних библиотеках. Их с трудом отыщешь в книжных магазинах. Их нет в школьной программе. Но они – целое поколение талантливых русских литераторов», — рассказывает автор подкаста, филолог Полина Проскурина-Янович.
«Об этих писателях и их наследии до сих пор знают и говорят в основном в академическом сообществе, на академическом языке, — отмечает она. — Подкаст “Незамеченное поколение” — попытка простого рассказа об их сложных судьбах и малоизвестных текстах».
Первый выпуск подкаста посвящен поэту и прозаику Борису Поплавскому (1903–1935), «рок-звезде» русского Монпарнаса 1920-х — 1930-х годов.
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