Проект «Незамеченное поколение» запускает подкаст

© Тоня Байдина

Сегодня, 25 мая, начинает работать подкаст просветительского проекта «Незамеченное поколение», посвященного писателям-эмигрантам первой волны.

Подкаст доступен на площадках Яндекс.Музыка,

Google Podcasts и SoundCloud. Также его можно слушать на сайте проекта «Незамеченное поколение».

«Таксист–прозаик, поэт–грузчик, критик–бездомный — в русской литературе случалось и такое. Книги этих авторов – до сих пор редкость в домашних библиотеках. Их с трудом отыщешь в книжных магазинах. Их нет в школьной программе. Но они – целое поколение талантливых русских литераторов», — рассказывает автор подкаста, филолог Полина Проскурина-Янович.

«Об этих писателях и их наследии до сих пор знают и говорят в основном в академическом сообществе, на академическом языке, — отмечает она. — Подкаст “Незамеченное поколение” — попытка простого рассказа об их сложных судьбах и малоизвестных текстах».

Первый выпуск подкаста посвящен поэту и прозаику Борису Поплавскому (1903–1935), «рок-звезде» русского Монпарнаса 1920-х — 1930-х годов.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.