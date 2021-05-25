В Москве пройдет фестиваль Theatrum

Что слушать в мае
Шаманский фолк-рок из Самары, чилл-хоп на семплах из Зацепина, рэп серьезных мужчин и еще семь примечательных отечественных релизов месяца25 мая 20211105
С 4 по 9 июня в Москве в третий раз состоится фестиваль Theatrum — совместный проект Благотворительного фонда Владимира Потанина и Института театра, образовательного проекта фестиваля «Золотая маска». Кураторы проекта Theatrum – Антон Флеров и Мария Бейлина.
Основным проектом фестиваля Theatrum 2021 станет Инфоцентр в Новом Манеже (Георгиевский пер., д. 3).
Инфоцентр представит site specific проекты из городов России, неотделимые от пространств, где они родились. Как отмечают организаторы, их невозможно «вывезти» в привычном фестивальном смысле, но важно познакомить с ними и широкую, и профессиональную публику. 12 музейно-театральных проектов и три «места силы» будут включены в единую экспозицию Инфоцентра, показаны через документацию и презентационные материалы, а также на встречах с создателями. Автор инсталляции — Дмитрий Волкострелов.
Помимо Инфоцентра Theatrum 2021 спродюсировал два музейно-театральных проекта с известными зарубежными художниками на музейных площадках Москвы, предлагающие новый взгляд на перформанс в музее.
В перформансе «Покорение» Николя Силянс (Швейцария) в Московском планетарии примут участие непрофессиональные артисты.
Юлиан Вебер (Германия) покажет перформанс «Дуэты с абстракцией», суть которого — коммуникация с четырьмя произведениями из коллекции Московского музея современного искусства (ММОМА), от авангарда первой половины ХХ века до актуальных форм современного искусства.
Такуже в программе фестиваля новый спектакль петербургского театра Karlsson Haus «Вещественные доказательства», поставленный Борисом Павловичем и Ксенией Перетрухиной.
Более подробная информация и полное расписание Theatrum 2021 приводятся на сайте фестиваля «Золотая маска».
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
11:25Псковский театр драмы и Александринка представят первую совместную премьеру
Вчера
17:47Лиза Неклесса представит в Москве свою книгу «Решето с ягодами»
17:04Проект «Незамеченное поколение» запускает подкаст
15:43В Москве пройдет фестиваль Theatrum
14:30«Алексанра Невского» покажут с пленки в «Художественном»
12:22Пермский балет представит две премьеры
11:34Сергей Полунин снялся в клипе Антона Корбейна на песню Depeche Mode
24 мая 2021
16:16Духовные концерты Дмитрия Бортнянского исполнят в Перми
15:32Выставка Тани Пеникер откроется в МосквеВсе новости
Шаманский фолк-рок из Самары, чилл-хоп на семплах из Зацепина, рэп серьезных мужчин и еще семь примечательных отечественных релизов месяца25 мая 20211105
Дарья Голощапова о женщине, которой удалось создать в России феминистскую бизнес-модель25 мая 20215240
Предисловие Энн Шелберг к новому англоязычному изданию стихов Бродского24 мая 20213156
Как живет в изгнании главная театральная труппа Беларуси21 мая 20214148
Архив «Сине Фантома», выпуск четвертый21 мая 20213429
В Ярославле прошел XIII фестиваль Юрия Башмета21 мая 20213381
Кем признан этот материал?20 мая 20215719
От бурятского постметала и русской этнотроники до арабского рока и удмуртских крежей: гид по фестивалю Awaz в Казани20 мая 20214009
Ретроспектива восьми радикально восстановленных фильмов режиссера в «Гараже»19 мая 20214699
Молодой автор песен и исполнитель из Москвы показывает в своих песнях недостатки и сомнения людей19 мая 20214368
Саунд-продюсер Виктор Санков рассказывает, как «Колибри» записывали прощальный альбом «Счастья нет»18 мая 20217012
Культовая петербургская группа «Колибри» вернулась с альбомом «Счастья нет», чтобы исчезнуть навсегда18 мая 20216827