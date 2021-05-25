В Москве пройдет фестиваль Theatrum

Основным проектом фестиваля Theatrum 2021 станет Инфоцентр в Новом Манеже © «Золотая маска»

С 4 по 9 июня в Москве в третий раз состоится фестиваль Theatrum — совместный проект Благотворительного фонда Владимира Потанина и Института театра, образовательного проекта фестиваля «Золотая маска». Кураторы проекта Theatrum – Антон Флеров и Мария Бейлина.

Основным проектом фестиваля Theatrum 2021 станет Инфоцентр в Новом Манеже (Георгиевский пер., д. 3).

Инфоцентр представит site specific проекты из городов России, неотделимые от пространств, где они родились. Как отмечают организаторы, их невозможно «вывезти» в привычном фестивальном смысле, но важно познакомить с ними и широкую, и профессиональную публику. 12 музейно-театральных проектов и три «места силы» будут включены в единую экспозицию Инфоцентра, показаны через документацию и презентационные материалы, а также на встречах с создателями. Автор инсталляции — Дмитрий Волкострелов.

Помимо Инфоцентра Theatrum 2021 спродюсировал два музейно-театральных проекта с известными зарубежными художниками на музейных площадках Москвы, предлагающие новый взгляд на перформанс в музее.

В перформансе «Покорение» Николя Силянс (Швейцария) в Московском планетарии примут участие непрофессиональные артисты.

Юлиан Вебер (Германия) покажет перформанс «Дуэты с абстракцией», суть которого — коммуникация с четырьмя произведениями из коллекции Московского музея современного искусства (ММОМА), от авангарда первой половины ХХ века до актуальных форм современного искусства.

Такуже в программе фестиваля новый спектакль петербургского театра Karlsson Haus «Вещественные доказательства», поставленный Борисом Павловичем и Ксенией Перетрухиной.

Более подробная информация и полное расписание Theatrum 2021 приводятся на сайте фестиваля «Золотая маска».







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