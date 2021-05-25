«Алексанра Невского» покажут с пленки в «Художественном»

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30 мая в московском кинотеатре «Художественный» состоится специальный показ фильма Сергея Эйзенштейна «Александр Невский». Фильм будет демонстрироваться с пленки 35 мм из архива «Москино».
Как сообщает сайт кинотеатра, показу предшествовала кропотливая работа реставраторов, удаливших с пленки несколько тысяч повреждений разной степени сложности.
«"Александр Невский" был снят и смонтирован на заказ в сжатые сроки — всего за шесть месяцев, и оказался единственным фильмом Эйзенштейна, который вышел в прокат в 30-е годы. Именно за него режиссер получил Сталинскую премию, — напоминают организаторы показа. — Яркие образы, новаторские режиссерские приемы, эпические батальные сцены позволили картине стать одним из символов борьбы с иноземными захватчиками и лучшим образцом отечественного патриотического кино. А бессмертная музыка Сергея Прокофьева сделала этот фильм уникальным примером сотворчества двух великих художников».
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