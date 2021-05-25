Пермский балет представит две премьеры

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28, 29 и 30 мая сцене Пермского театра оперы и балета пройдут балетные вечера. В программе две премьеры: одноактный балет на музыку Пятого фортепианного концерта Прокофьева представят хореограф Антон Пимонов и дирижер Артем Абашев, постановку 1939 года «Польского бала» Глинки на пермскую сцену переносит балетмейстер Елена Баженова.
Об этом сообщает сайт Пермского театра оперы и балета.
В «Концерте №5» руководитель Пермского балета Антон Пимонов обращается к музыке Прокофьева уже в четвертый раз. За предыдущий балет — «Скрипичный концерт №2» — он получил премию «Золотая маска» (2016).
«Музыку Прокофьева не нужно делить на "балетную" и "не балетную", — говорит хореограф. — Конечно, мы должны радоваться, что для балетного театра он написал "Ромео и Джульетту", "Золушку", "Каменный цветок", "Шута", "На Днепре", "Блудного сына", но и другие его произведения не меньше вдохновляют на хореографию. Мне лично близки его акценты, паузы, гротеск, невероятно глубокая лирика — это есть практически во всех его произведениях. С его музыкой хочется работать, анализировать ее, слушать, слушать, слушать, просчитывать, обнаруживать синкопы, пробовать трактовки разных исполнителей. Она настолько прилипает ко мне (в хорошем смысле слова), что я становлюсь болен ею. И так каждый раз — все четыре обращения».
«Польским балом» принято называть второй акт оперы Глинки «Жизнь за царя». Ее премьера состоялась в Мариинском театре в 1836 году, а в 1939-м в обновленном виде она была поставлена сразу в Большом театре и Ленинградском (Мариинском) театре оперы и балета. Над воссозданием хореографии Сергея Кореня и Андрея Лопухова, сочиненной в 1939 году для ленинградской премьеры, в Перми работает солистка Мариинского театра Елена Баженова.
В постановочной команде обеих премьер вечера — сценограф Альона Пикалова и художник по костюмам Татьяна Ногинова.
Вместе с двумя премьерами 28, 29 и 30 мая зрители увидят балет «Когда падал снег», поставленный для пермской сцены хореографом Дагласом Ли в 2014 году.
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