Выставка Тани Пеникер откроется в Москве

Таня Пеникер. Ira (из серии «Семь») © Предоставлено пресс-службой галереи JART

28 мая в московской галерее JART начнет работу персональная выставка художницы Тани Пеникер «Семь».

Как сообщает сайт галереи, на выставке будет представлена серия офортов, рассказывающих зрителю о семи смертных грехах. Эти работы «реактуализируют тему греха в нашем, казалось бы, секулярном пост-мета-модернистском глобализированном обществе. Мутанты, черти, тролли, демоны и другие причудливые существа — неотъемлемая часть визуальной культуры — герои кинематографа, мультипликации, книг, видеоигр, популярных мемов в соцсетях».

«Атмосфера и стиль офортов рождают ассоциации с затейливой вселенной средневекового «сюрреалиста» Иеронима Босха и адепта его эстетики — Питера Брейгеля Старшего, с мирами Мартина Шонгауэра и Альбрехта Дюрера, — отмечают организаторы выставки. — Камерность и лаконичность рисунка обнаруживают неожиданное родство с картинами концептуалистов Дмитрия Пригова, Ильи Кабакова, Павла Пепперштейна, а также Михаила Шемякина».

Выставка Тани Пеникер в галерее JART продлится до 23 июня.

Таня Пеникер (р. 1994) в 2011 году стала самым молодым участником спецпроекта «Старт» на «Винзаводе», участвовала в параллельной программе 5-й Московской биеннале современного искусства (2013) и биеннале Manifesta 10 в Петербурге (2014), а также во многих других групповых выставках. Персональные выставки художницы проходили, в частности, в пространстве Vladey Space («XVII», 2017) и «Гоголь–центре» («Новый букварь», 2021).







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