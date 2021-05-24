Выставка Тани Пеникер откроется в Москве

Иосиф Бродский: поэзия изгнания
Предисловие Энн Шелберг к новому англоязычному изданию стихов Бродского24 мая 2021994
28 мая в московской галерее JART начнет работу персональная выставка художницы Тани Пеникер «Семь».
Как сообщает сайт галереи, на выставке будет представлена серия офортов, рассказывающих зрителю о семи смертных грехах. Эти работы «реактуализируют тему греха в нашем, казалось бы, секулярном пост-мета-модернистском глобализированном обществе. Мутанты, черти, тролли, демоны и другие причудливые существа — неотъемлемая часть визуальной культуры — герои кинематографа, мультипликации, книг, видеоигр, популярных мемов в соцсетях».
«Атмосфера и стиль офортов рождают ассоциации с затейливой вселенной средневекового «сюрреалиста» Иеронима Босха и адепта его эстетики — Питера Брейгеля Старшего, с мирами Мартина Шонгауэра и Альбрехта Дюрера, — отмечают организаторы выставки. — Камерность и лаконичность рисунка обнаруживают неожиданное родство с картинами концептуалистов Дмитрия Пригова, Ильи Кабакова, Павла Пепперштейна, а также Михаила Шемякина».
Выставка Тани Пеникер в галерее JART продлится до 23 июня.
Таня Пеникер (р. 1994) в 2011 году стала самым молодым участником спецпроекта «Старт» на «Винзаводе», участвовала в параллельной программе 5-й Московской биеннале современного искусства (2013) и биеннале Manifesta 10 в Петербурге (2014), а также во многих других групповых выставках. Персональные выставки художницы проходили, в частности, в пространстве Vladey Space («XVII», 2017) и «Гоголь–центре» («Новый букварь», 2021).
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
16:16Духовные концерты Дмитрия Бортнянского исполнят в Перми
15:32Выставка Тани Пеникер откроется в Москве
14:38Peggy Gou приедет в Петербург на Present Perfect Festival
13:25Продлен срок приема заявок на Zverev Art Prize
12:21ММОМА представит ретроспективу Максима Шера
21 мая 2021
18:13Объявлены первые участники петербургского фестиваля St. Fields
17:36Проект «Эвтерпа-21: Музы/ка сегодня» представит современных женщин-композиторов
16:16Выставка Владимира Куприянова пройдет на «Винзаводе»
15:45Лаборатория исследования звука откроется в ПетербургеВсе новости
Предисловие Энн Шелберг к новому англоязычному изданию стихов Бродского24 мая 2021994
Как живет в изгнании главная театральная труппа Беларуси21 мая 20213294
Архив «Сине Фантома», выпуск четвертый21 мая 20212689
В Ярославле прошел XIII фестиваль Юрия Башмета21 мая 20212637
Кем признан этот материал?20 мая 20214946
От бурятского постметала и русской этнотроники до арабского рока и удмуртских крежей: гид по фестивалю Awaz в Казани20 мая 20213356
Ретроспектива восьми радикально восстановленных фильмов режиссера в «Гараже»19 мая 20214044
Молодой автор песен и исполнитель из Москвы показывает в своих песнях недостатки и сомнения людей19 мая 20213681
Саунд-продюсер Виктор Санков рассказывает, как «Колибри» записывали прощальный альбом «Счастья нет»18 мая 20216294
Культовая петербургская группа «Колибри» вернулась с альбомом «Счастья нет», чтобы исчезнуть навсегда18 мая 20216063
Рамон и Сильван Цюрхеры о своем фильме «Девушка и паук» (его показывают в «Гараже»)17 мая 20214668
Разговор Егора Сенникова с Юрием Сапрыкиным о пропаганде, аффективном медиамире, в котором мы оказались, и о контрстратегиях сохранения себя17 мая 20217217