ММОМА представит ретроспективу Максима Шера

Максим Шер. Воронеж. 1 июля 2013 года © ММОМА

25 мая в Московском музее современного искусства (ММОМА) откроется ретроспективная выставка фотографа и художника Максима Шера «Комментарий к ландшафту».

Как сообщает сайт ММОМА, ключевой исследовательский интерес Максима Шера состоит в репрезентации постсоветского культурного ландшафта и локальных историй.

В основе экспозиции работы из трех его проектов — «Палимпсесты» (2010–2017), «Диктатура семи морей» (2018) и «Архипелаг» (2019). Их дополнят ранее не печатавшиеся и не выставлявшиеся фотографий.

«Выставка оставлена без непосредственного текстового сопровождения, а работы распределены по залам почти случайным образом, — отмечают организаторы. — Это одновременно создает препятствие для зрителей, но и оставляет им свободу: как передвижения, так и узнавания и интерпретации. Тем не менее, комментарии к фотографиям все же есть, однако ко всем сразу. Они составлены в форме путеводителя-глоссария, который можно взять в распечатанном виде или открыть его цифровую версию. Он состоит из небольших заметок о ключевых для практики Максима Шера и всей выставки терминов, чья сборка призвана подсказать зри-телям возможные типы отношений, которые могут образоваться в результате их встречи с фотографией».

Выставка Максима Шера «Комментарий к ландшафту» в ММОМА продлится до 11 июля.

Она станет первым проектом в долгосрочной программе музея «Фотография / Комментарий», которая представит персональные выставки фотографов/художников из России, «чьи разнообразные подходы к использованию фотографии как ключевого инструмента производства художественного высказывания раскрывают различные пути осмысления актуальных социальных и политических процессов с помощью фотографии».







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