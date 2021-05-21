Проект «Эвтерпа-21: Музы/ка сегодня» представит современных женщин-композиторов

Концертные программы в рамках проекта исполнит московский ансамбль современной музыки Reheard © «Эвтерпа-21: Музы/ка сегодня»

22 мая в Москве открывается проект «Эвтерпа-21: Музы/ка сегодня», нацеленный на развитие культурных связей между российским и зарубежными музыкальными сообществами, а также знакомство российской публики с творчеством современных российских и зарубежных женщин-композиторов.

22 мая в офлайн- и онлайн-форматах пройдет конференция с участием российских и зарубежных экспертов, композиторов и дирижеров, а также концерт, на котором прозвучит музыка современных женщин-композиторов.

Среди участников конференции куратор междисциплинарных проектов Центра современной музыки Московской консерватории, шеф-редактор портала stravinsky.online Владислав Тарнопольский, основатели фестиваля актуальной классики Re:Formers Мария Немцова и Виталий Ватуля, музыковед, куратор музыкальных проектов Волго-Вятского филиала имени А.С. Пушкина Ксения Ануфриева, кураторы проекта Gnesin Contemporary Music Week Татьяна Яковлева и Ирина Севастьянова, представительницы ассоциаций женщин-музыкантов из Европы и Латинской Америки.

Конференция и концерт будут транслироваться на сайте и в соцсетях проекта. Все мероприятия бесплатные.

После открытия в Москве концерты пройдут в трех российских городах. Региональный тур начнется 26 мая в Казани и продолжится концертами 28 мая в Самаре и 29 мая в Нижнем Новгороде.

Программы концертов сформированы при участии партнеров из Германии Archiv Frau und Musik, оказавших помощь в подборе новых имен и произведений, ранее не исполнявшихся в России. Программы подобраны индивидуально для каждого города.

В рамках проекта «Эвтерпа-21: Музы/ка сегодня» состоится семь российских премьер произведений зарубежных композиторов-женщин и три мировые премьеры произведений российских композиторов. Одно из произведений — вокальная пьеса «Das Madchen spricht» на стихи немецкой поэтессы Марии-Луизы Вайсманн — было написано молодым композитором Лидией Кошевой специально для проекта «Эвтерпа-21: Музы/ка сегодня».

Концертные программы исполнит московский ансамбль современной музыки Reheard: Дмитрий Баталов (фортепиано), Ульяна Ловчикова (фортепиано), Алиса Гражевская (скрипка), Мария Любимова (виолончель), Алена Таран (флейта), Андрей Юргенсон и Юлия Шокшуева (кларнет).

Проект проходит в рамках Года Германии в России 2020/2021 при поддержке Посольства Канады в России, Представительства ЕС в России и Союза композиторов России







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