Выставка Владимира Куприянова пройдет на «Винзаводе»

Владимир Куприянов. Фауст. Макет. 1994 © Наследники Владимира Куприянова

26 мая в галерее pop/off/art в Центре современного искусства «Винзавод» в Москве откроется первая после долгой паузы посмертная выставка классика современного искусства Владимира Куприянова (1954-2011).

В экспозиции будут представлены произведения 1990-х — 2000-х годов, демонстрирующие концептуальный подход Владимира Куприянова. Центральное место на выставке займут фотоскульптура «Три грации» и объект «Фауст», конструкция которого с изображением гравюры, иллюстрирующей Вальпургиеву ночь, будет представлена в световой аранжировке, расширяющей художественно пространство работы.

Также на выставке можно будет увидеть серию «Эрмитаж» и объекты из серии «Крестовый поход».

Один из пионеров независимой художественной сцены 1980-х — 1990-х, Владимир Куприянов выработал совершенно новый подход к фотографии и ее репрезентации, отмечают организаторы выставки. Отказываясь от идеи фотографии как аналога картинной плоскости, он создавал фотоскульптуры и объекты, в которых использовал различные художественные эффекты: отражение, засвечивание, деление на части, кадрирование, наложение нескольких слоев, имитирующих мультиэкспозицю и т.д.

Для Владимира Куприянова пленка являлась носителем памяти и культурной эстетики, поэтому в своих произведениях он часто использовал найденные анонимные кадры из семейных архивов и авторские снимки фотографов конца XIX — начала XX века. Предлагая новый концептуальный метод экспонирования кадров прошлого, Владимир Куприянов меняет фильтр восприятия с ретроспективного, предполагающий отстраненное историческое исследование, на актуальный, в котором выражается идея общечеловеческого.

Владимир Куприянов окончил Институт культуры по специальности «театральный режиссер» (1976), был доцентом Полиграфического института (1984-2003), профессором кафедры арт-фотографии Московской школы фотографии и мультимедиа имени Александра Родченко (с 2007 года). Автор 40 персональных проектов и участник более 120 групповых выставок по всему миру. Работы художника находятся в музейных собраниях в России, США, Словении, Германии и Нидерландах.

Выставка Владимира Куприянова «Тень времени» в галерее pop/off/art продлится до 19 июня.







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