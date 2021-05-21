 
13:11 21 мая 2021Новости
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Фильмы Роттердамского и Берлинского фестивалей покажут в Москве

News_detailed_pictureКадр из фильма «Луна, 66 вопросов»© Музей современного искусства «Гараж»

В июне и июле в летнем кинотеатре Музея современного искусства «Гараж» на площади Искусств в Парке Горького в Москве будут представлены российские премьеры фильмов из программы Роттердамского и Берлинского кинофестивалей.

В программе экспрессионистская драма «Бебиа, по моему единственному желанию» художницы и писательницы русского происхождения Жужи Добрашкус, полнометражный дебют гречанки Жаклин Лентзу «Луна, 66 вопросов» и грузинско-немецкой городской сказки Александра Коберидзе «Что мы видим, когда смотрим на небо?».

Расписание:


Премьеры пройдут в рубрике программы Garage Screen «Один раз увидеть», посвященной новым фестивальным фильмам, которые не выйдут в российский прокат.



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