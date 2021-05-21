Фильмы Роттердамского и Берлинского фестивалей покажут в Москве

Общество «Страха»
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В июне и июле в летнем кинотеатре Музея современного искусства «Гараж» на площади Искусств в Парке Горького в Москве будут представлены российские премьеры фильмов из программы Роттердамского и Берлинского кинофестивалей.
В программе экспрессионистская драма «Бебиа, по моему единственному желанию» художницы и писательницы русского происхождения Жужи Добрашкус, полнометражный дебют гречанки Жаклин Лентзу «Луна, 66 вопросов» и грузинско-немецкой городской сказки Александра Коберидзе «Что мы видим, когда смотрим на небо?».
Расписание:
«Бебиа, по моему единственному желанию»
4 июня в 21:30 — премьера и Q&A с режиссером Жужей Добрашкус
15 июня в 22:00
«Луна, 66 вопросов»
25 июня в 22:00 — премьера
9 июля в 21:30
«Что мы видим, когда смотрим на небо?»
16 июля в 21:30 — премьера
30 июля в 21:00
Премьеры пройдут в рубрике программы Garage Screen «Один раз увидеть», посвященной новым фестивальным фильмам, которые не выйдут в российский прокат.
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