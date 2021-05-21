«Мелодия» издала первую отечественную запись «Озарений» Бриттена

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К 45-летию со дня смерти английского композитора Бенджамина Бриттена (1913-1976) фирма «Мелодия» подготовила цифровой релиз не издававшейся ранее первой отечественной студийной записи его вокального цикла «Les Illuminations» («Озарения») на стихи Артюра Рембо.
Как сообщает сайт фирмы «Мелодия», запись была осуществлена в Киеве в 1979 году певицей Марией Майдачевской и Киевским камерным оркестром под управлением Антона Шароева.
«Она стала одной из первых студийных записей, осуществленных силами киевского филиала Всесоюзной фирмы "Мелодия" легендарным музыкантом и звукорежиссером Юрием Винником, — отмечается в сообщении. — <...> Это одна из немногих сохранившихся записей Марии Майдачевской, <...> в исполнении участвует Киевский камерный оркестр, коллектив получил в 1970-е годы всесоюзную и международную известность благодаря свободным и нестандартным концертным программам — от раннего барокко до полузапретного советского "авангарда"».
«Впервые в Советском Союзе была осуществлена запись вокального цикла Бенджамина Бриттена на стихи французского поэта-символиста, премьера которого в 1940 году принесла автору триумфальный успех и открыла широкой публике новое композиторское имя».
Альбом «Бриттен. Озарения. Соч. 18» доступен на онлайн-площадках Apple Music, Spotify, Deezer, Яндекс.Музыка, YouTube Music и «ВКонтакте».
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