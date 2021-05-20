 
15:57 20 мая 2021Новости
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Московский международный университет открывает Школу искусств и наук

News_detailed_picture© ММУ

21 мая в Московском международном университете пройдет презентация Школы искусств и наук ММУ.

Начало в 19:00, вход бесплатный по обязательной предварительной регистрации. Адрес ММУ: Ленинградский проспект, 17.

Школа искусств и наук ММУ объединяет несколько направлений — современное искусство, антропологию, литературу, кино, театр, музыку, психоанализ, архитектуру — и состоит из нескольких школ. Руководители школ кратко расскажут о структуре и содержании школ, о программах и о процессе обучения.

В презентации примут участие руководители Школы искусств и наук ММУ Геннадий Костров и Дмитрий Мамулия, а также руководители школ:

  • Анатолий Васильев (Школа лабораторных исследований теорий и практик театра);
  • Александр Бродский (Школа бумажной архитектуры);
  • Нигина Шаропова, Катерина Белоглазова (Московская антропологическая школа);
  • Павел Арсеньев (Московская школа новой литературы);
  • Дмитрий Венков (Школа видео и медиа искусства «Современные формы повествования»);
  • Михаил Страхов (Школа психоанализа лакановской ориентации);
  • Саша Елина (Лаборатория «О музыке и пространстве»).


После пресс-коференции все желающие смогут задать вопросы.



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