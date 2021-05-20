Московский международный университет открывает Школу искусств и наук

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21 мая в Московском международном университете пройдет презентация Школы искусств и наук ММУ.

Начало в 19:00, вход бесплатный по обязательной предварительной регистрации. Адрес ММУ: Ленинградский проспект, 17.

Школа искусств и наук ММУ объединяет несколько направлений — современное искусство, антропологию, литературу, кино, театр, музыку, психоанализ, архитектуру — и состоит из нескольких школ. Руководители школ кратко расскажут о структуре и содержании школ, о программах и о процессе обучения.

В презентации примут участие руководители Школы искусств и наук ММУ Геннадий Костров и Дмитрий Мамулия, а также руководители школ:

Анатолий Васильев (Школа лабораторных исследований теорий и практик театра);

Александр Бродский (Школа бумажной архитектуры);

Нигина Шаропова, Катерина Белоглазова (Московская антропологическая школа);

Павел Арсеньев (Московская школа новой литературы);

Дмитрий Венков (Школа видео и медиа искусства «Современные формы повествования»);

Михаил Страхов (Школа психоанализа лакановской ориентации);

Саша Елина (Лаборатория «О музыке и пространстве»).



После пресс-коференции все желающие смогут задать вопросы.







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