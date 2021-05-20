Выставка к 230-летию Аксакова откроется в Москве

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21 мая в Доме И.С. Остроухова в Трубниках, отделе Государственного музея истории русской литературы имени В.И. Даля, откроется межмузейный выставочный проект «Аксаковы — Семья — Россия». Выставка посвящена 230-летию со дня рождения Сергея Тимофеевича Аксакова (1791-1859) и его семье как уникальному явлению русской культуры XIX века.
Об этом сообщает сайт Гослитмузея.
Классик русской литературы, председатель Московского цензурного комитета, первый директор Константиновского межевого института, театральный критик, автор «Истории моего знакомства с Гоголем», знаменитой трилогии «Детские годы Багрова-внука», «Семейная хроника», «Воспоминания», «Записок об уженье», «Записок охотника Оренбургской губернии» и сказки «Аленький цветочек» привил своим детям любовь к русской истории и литературе, отмечают организаторы выставки.
Константин и Иван Аксаковы стали известными публицистами, общественными деятелями и идеологами славянофильства, Григорий Аксаков — оренбургским, самарским и уфимским губернатором, «самым честным губернатором Российской Империи», по словам современников. Вера, Надежда, Софья Аксаковы оставили богатое эпистолярное, художественное и литературное наследие.
Выставка «Аксаковы — Семья — Россия» организована по инициативе Культурно-исторического центра «Музей С.Т. Аксакова» Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК) и стала проектом Аксаковского сообщества, результатом партнерства множества российских музеев и архивов, сохраняющих культурное наследие семьи Аксаковых.
В экспозицию вошли живописные и графические портреты, фотографии и личные вещи, рукописи, документы, письма и книги семьи Аксаковых и их литературного окружения из собраний Гослитмузея, Мемориального дома-музея С.Т.&nbssp;Аксакова, Государственного историко-художественного и литературного музея-заповедника «Абрамцево», Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, Музея-заповедника «Усадьба "Мураново" имени Ф.И.&nbssp;Тютчева», Российского государственного архива литературы и искусства, Российского государственного архива древних актов, Российской государственной библиотеки.
Выставка в Доме И.С. Остроухова в Трубниках продлится до 15 августа. В ее сопроводительной программе запланированы книжные презентации, экскурсии, лекции и музыкальные вечера.
К открытию выставки приурочен выход иллюстрированного альбома «Аксаковы. К 230-летию С.Т. Аксакова», в котором впервые собраны воедино материалы российских музеев и архивов, связанные с семьей Аксаковых, в сопровождении научных статей и комментариев.
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