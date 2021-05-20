«Амели» снова выйдет в российский прокат

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1 июля кинокомпания «Пионер» выпустит в повторный прокат в России культовый фильм Жан-Пьера Жене «Амели», которому в этом году исполняется 20 лет.
Фильм будет идти в кинотеатрах по всей стране, сообщает кинокомпания «Пионер». Планируются показы как дублированной версии, так и на языке оригинала с русскими субтитрами.
Фильм вышел на экраны в 2001 году, получил пять номинаций на «Оскар», две премии BAFTA и четыре премии «Сезар». Картина принесла мировую известность актрисе Одри Тоту и композитору Яну Тьерсену. В 2010 году «Амели» заняла второе место в списке «100 лучших фильмов мирового кинематографа не на английском языке», составленном журналом Empire.
Практически все необычные истории, которые происходят в фильме, — это случаи из жизни: Жан-Пьер Жене с 1974 года записывал рассказы своих знакомых и собрал к моменту создания фильма целую коллекцию происшествий.
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