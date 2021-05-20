«Амели» снова выйдет в российский прокат

© «Пионер»

1 июля кинокомпания «Пионер» выпустит в повторный прокат в России культовый фильм Жан-Пьера Жене «Амели», которому в этом году исполняется 20 лет.

Фильм будет идти в кинотеатрах по всей стране, сообщает кинокомпания «Пионер». Планируются показы как дублированной версии, так и на языке оригинала с русскими субтитрами.

Фильм вышел на экраны в 2001 году, получил пять номинаций на «Оскар», две премии BAFTA и четыре премии «Сезар». Картина принесла мировую известность актрисе Одри Тоту и композитору Яну Тьерсену. В 2010 году «Амели» заняла второе место в списке «100 лучших фильмов мирового кинематографа не на английском языке», составленном журналом Empire.

Практически все необычные истории, которые происходят в фильме, — это случаи из жизни: Жан-Пьер Жене с 1974 года записывал рассказы своих знакомых и собрал к моменту создания фильма целую коллекцию происшествий.

«Амели» (Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, Франция-Германия, 2001)

Режиссер: Жан-Пьер Жене

Авторы сценария: Жан-Пьер Жене, Гийом Лоран

Оператор: Брюно Дельбоннель

Композитор: Ян Тьерсен

В гролях: Одри Тоту, Матье Кассовиц, Рюфюс, Лорелла Кравотта, Серж Мерлен, Жамель Деббюз, Клотильда Молле



Синопсис: Знаете ли вы, что все события, происходящие в нашем мире, даже самые незначительные, взаимосвязаны самым удивительным и чудесным образом? Как полет крошечной мухи может вызвать где-то далеко мощный ураган, так и странные и, на первый взгляд, непонятные поступки тихой и одинокой девушки, живущей в мире своих фантазий, могут навсегда изменить жизнь совершенно разных людей, подарив им счастье и раскрасив окружающий мир яркими, головокружительными красками. Эту девушку зовут Амели Пулен.





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