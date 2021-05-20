ЦДК и «Пионер» покажут шедевры и редкости советского кино

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Кем признан этот материал?20 мая 20211227
Центр документального кино (ЦДК), кинотеатр «Пионер» и международный сервис аудиокниг Storytel запускают совместный цикл «Отражения», посвященный известным киношедеврам и редким фильмам, снятым в разные периоды существования СССР.
Как сообщают организаторы, в «Отражениях» собраны художественные и документальные фильмы, снятые в СССР о том, что волнует нас и сейчас. «В этом цикле вместе со зрителями и экспертами мы пройдем путь от 1920-х до 1991 года, — пишут они. — Ведущий всего цикла — историк кино и кинокритик Денис Горелов. Он будет беседовать с экспертами и создателями картин».
Программа «Отражений» распределена между двумя площадками: в ЦДК будут представлены документальные фильмы, в «Пионере» — художественные (с пленки 35 мм). Все лекции будут записаны и выложены в приложении Storytel в специальную коллекцию.
Цикл откроется показом фильма Дзиги Вертова «Человек с киноаппаратом» (26 мая, ЦДК). Перед фильмом с видеообращением выступит бразильский исследователь Дзиги Вертова Филиппе Лабаки, после сеанса пройдет обсуждение роли Дзиги Вертова в советском и мировом кинематографе с Денисом Гореловым и программным директором фестиваля «Послание к человеку» Алексеем Медведевым.
Далее в программе драма «Конец Санкт-Петербурга» Всеволода Пудовкина и Михаила Доллера (2 июня, «Пионер»). Фильм представит Денис Горелов, после сеанса пройдет обсуждение с директором по специальным проектам «Пионера» Егором Сенниковым.
Оба фильма входят в первую главу цикла, озаглавленную «Новый мир и новое время».
Вторая глава называется «Война». В ней будут представлены фильмы «Берлин» (1945) Юлия Райзмана (8 июня, ЦДК) и «Восхождение» (1976) Ларисы Шепитько (22 июня, «Пионер»).
Цикл создается при поддержке проекта ArtVisioner об актуальных трендах в искусстве и культурном развитии в России и за рубежом
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