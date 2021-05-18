Умер Франко Баттиато

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Сегодня, 18 мая, в своем доме на Сицилии в возрасте 76 лет умер итальянский композитор и певец Франко Баттиато.

Об этом сообщает La Repubblica.

Франко Баттиато родился в 1945 году на Сицилии, в середине 1960-х переехал в Рим, а затем в Милан, где в 1968 году записал свой первых хит «È l’amore».

В 1970 году Франко Баттиато стал автором первой итальянской песни в жанре прогрессив-рок — «La convenzione», в 1971-м выпустил свой первый альбом «Fetus», который считается началом итальянского авангарда. Также в 1970-х Баттиато сотрудничал с композитором Юри Камизаской, скрипачом Джусто Пио и психоделической группой Osage Tribe.

Большую известность получил альбом Франко Баттиато «La voce del padrone» (1981) — первый итальянский альбом, разошедшийся миллионным тиражом. Тогда же, в 1981 году, началось многолетнее сотрудничество Баттиато с певицей Аличе. Вместе они представляли Италию в Люксембурге на конкурсе «Евровидение-1984» с песней «I treni di Tozeur».

Кроме того, Франко Баттиато создал несколько рок-опер и балетов, с середины 1990-х сочинял песни на стихи сицилийского философа Манлио Сгаламбро, в 2000-х и 2010-х выпустил шесть фильмов в качестве продюсера и режиссера, записывал кавер-версии песен других музыкантов. Дискография Франко Баттиато насчитывает более 70 синглов и альбомов, последний из которых, «Torneremo ancora», вышел в 2019 году.







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