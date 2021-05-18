Год Германии в России 2020/2021 запускает виртуальный поезд

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С 18 мая по 30 июня в рамках Года Германии в России 2020/2021 пройдет онлайн-фестиваль немецкой культуры «Германия-экспресс». В программе дискуссии о будущем, концерты, выставки, мастер-классы, встречи с немецкими и российскими экспертами и деятелями культуры.
Виртуальный поезд «Германия-экспресс» в течение шести недель будет путешествовать по России и Германии. Стать его пассажиром можно, отсканировав QR-код, ведущий в специально разработанное AR-приложение, или по этой ссылке.
События онлайн-фестиваля не привязаны к определенному железнодорожному маршруту, но содержательно связывают две страны, способствуя диалогу между обществами, взаимообогащению двух культур и развитию сотрудничества. Они посвящены разнообразным темам — музыке, литературе, изобразительному искусству, изучению немецкого языка, науке и бизнесу, вопросам устойчивого развития.
Фестиваль представит самые интересные цифровые форматы, ставшие актуальными во время пандемии: выставки в 3D-пространстве, концерты аватаров, музыкальные перформансы в зуме, кулинарные шоу в инстаграме, Pecha Kucha, открытые уроки, литературные чтения и многое другое.
Открытие фестиваля состоится сегодня, 18 мая, в 19:00. С приветственным словом выступят государственный министр МИД Германии Мишель Мюнтеферинг, председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп директор Гёте-Института в Москве д-р Хайке Улиг. Затем начнется live-концерт немецких электронщиков Brandt Brauer Frick, а в 19:30 художники Джим Авиньон (Берлин) и Кирилл Крючков (Владивосток) представят свои работы на виртуальном вернисаже.
Подробное расписание фестиваля «Германия-экспресс» приводится на сайте Гёте-Института.
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