InLiberty объявляет набор в бесплатную онлайн-школу об устройстве государства

«Очень хотелось вернуть “Колибри” на волну современного звука»
Саунд-продюсер Виктор Санков рассказывает, как «Колибри» записывали прощальный альбом «Счастья нет»18 мая 20211866
Образовательный проект InLiberty Education запускает новую бесплатную студенческую онлайн-школу «Главный институт», в центре внимания которой современное государство.
Подать заявку (короткое видео о себе и небольшое эссе на заданную тему) могут студенты и недавние выпускники любого университета, пишущие и читающие на русском языке. Срок окончания приема заявок — до 23 мая. По итогам отбора приглашение получат 100 человек.
Занятия школы «Главный институт» будут проходить с 30 мая по 3 июня (по будням — во второй половине дня).
Главные принципы школы — горизонтальность учебного процесса, ориентация на освоение навыков критического мышления, занятия в формате интеллектуальных семинаров, много интерактивной работы в небольших группах и минимум лекций.
Слушатели школы узнают историю возникновения современного государства, обсудят формы государственного устройства с точки зрения разных теорий и наук, придумают стратегии развития территорий и разберутся в «незаменимых» государственных функциях.
Среди преподавателей профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Михаил Кром, старший научный сотрудник РАНХиГС, экономист Вадим Новиков, историк Илья Венявкин. Куратор школы — социолог Элла Панеях.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
11:39ЦДК и «Пионер» покажут редкое советское кино
Вчера
18:22Объявлена программа «Банных чтений»
16:57Умер Франко Баттиато
14:38Год Германии в России 2020/2021 запускает виртуальный поезд
13:40Ораторию Мендельсона «Илия» исполнят в Москве
11:53В Новой Третьяковке открывается ретроспектива Ивана Кудряшова
11:12Дельфин отметит выход нового альбома рейв-фестивалем
10:20InLiberty объявляет набор в бесплатную онлайн-школу об устройстве государства
17 мая 2021
17:47Роскомнадзор решил не блокировать TwitterВсе новости
Саунд-продюсер Виктор Санков рассказывает, как «Колибри» записывали прощальный альбом «Счастья нет»18 мая 20211866
Культовая петербургская группа «Колибри» вернулась с альбомом «Счастья нет», чтобы исчезнуть навсегда18 мая 20211858
Рамон и Сильван Цюрхеры о своем фильме «Девушка и паук» (его показывают в «Гараже»)17 мая 20211664
Разговор Егора Сенникова с Юрием Сапрыкиным о пропаганде, аффективном медиамире, в котором мы оказались, и о контрстратегиях сохранения себя17 мая 20213086
Председатель Союза композиторов — об уроках Арама Хачатуряна, советах Марка Захарова, премьере оперы-драмы «Князь Андрей» и своем magnum opus «Секвенция Ультима»17 мая 20212710
Разговор с Арнольдом Хачатуровым о новой книге «Слабые», в которую включены транскрипты разговоров Бухарина перед смертью, и о работе над своими политическими ошибками17 мая 20213413
Дарья Панайотти о российских кураторах-исследователях на международной сцене14 мая 20214069
«Паркет»: пляска смерти в новом фильме Александра Миндадзе14 мая 20214159
Юрий Сапрыкин о программе «Достоевский и театр»14 мая 20214086
Эпизоды выставки «Охотники за искусством» в Музее русского импрессионизма14 мая 20213308
Преподаватель мехмата МГУ, университетский активист Михаил Лобанов — в разговоре с Кириллом Медведевым об академических свободах и борьбе за них вчера и сегодня14 мая 20214176
Архив «Сине Фантома», выпуск третий14 мая 20213496