InLiberty объявляет набор в бесплатную онлайн-школу об устройстве государства

Образовательный проект InLiberty Education запускает новую бесплатную студенческую онлайн-школу «Главный институт», в центре внимания которой современное государство.

Подать заявку (короткое видео о себе и небольшое эссе на заданную тему) могут студенты и недавние выпускники любого университета, пишущие и читающие на русском языке. Срок окончания приема заявок — до 23 мая. По итогам отбора приглашение получат 100 человек.

Занятия школы «Главный институт» будут проходить с 30 мая по 3 июня (по будням — во второй половине дня).

Главные принципы школы — горизонтальность учебного процесса, ориентация на освоение навыков критического мышления, занятия в формате интеллектуальных семинаров, много интерактивной работы в небольших группах и минимум лекций.

Слушатели школы узнают историю возникновения современного государства, обсудят формы государственного устройства с точки зрения разных теорий и наук, придумают стратегии развития территорий и разберутся в «незаменимых» государственных функциях.

Среди преподавателей профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Михаил Кром, старший научный сотрудник РАНХиГС, экономист Вадим Новиков, историк Илья Венявкин. Куратор школы — социолог Элла Панеях.







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