Открылся сайт, посвященный истории Петербургской филармонии

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Санкт-Петербургская академическая филармония имени Д.Д. Шостаковича запустила digital-проект «100-летие филармонии».
На сайте 100philharmonia.spb.ru размещены эксклюзивные материалы, ранее недоступные широкой аудитории: программы концертных сезонов, программки концертов, фрагменты из «Золотой книги», в которой собраны автографы выдающихся, выступавших в филармонии, исполнителей и композиторов, а также их биографии.
«Когда десять лет назад мы отмечали 90-летие филармонии, мне довелось поднять несколько интересных исторических документов, которые открыли взгляд на филармонию с другой стороны, тогда и родилась идея раскрыть ее историю не только для тех кто в ней служит, хотя и они не всегда знают все факты — но и для широкой аудитории», — говорит автор digital-проекта «100-летие филармонии» Ирина Родионова.
Над наполнением сайта работает большая команда, основу его контента составили исторические материалы из фондов Музыкальной библиотеки филармонии, сотрудники которой, по словам Ирины Родионовой, «своими руками переписали, перевели к компьютерный набор сто сезонов Большого зала и почти сто сезонов Малого зала филармонии».
«Мы вместе с моим соавтором Ольгой Радвилович пишем биографии музыкантов и отдельные статьи чтобы заполнять сайт, — рассказала автор проекта. — Написано уже более пятидесяти сезонов, но на сайте, к сожалению, технически пока удалось разместить лишь пятнадцать. Но прошу обратить внимание на то, что и пятнадцать сезонов — это огромный объем информации, почти полторы тысячи статей — читателю мало не покажется».
Сайт постоянно пополняется. Среди размещенных на нем материалов афиша первого в истории Петроградской филармонии концерта. Его программа прозвучит вновь 12 июня 2021 года, концерт станет одним из главных событий юбилейного года в филармонии.
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