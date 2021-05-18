Выставка книги художника пройдет в Томском университете

© Валерий Корчагин

28 мая в Томском государственном университете откроется выставка «Отчет натуралиста», на которой будут представлены книги художника 12 авторов из разных городов России и книжные раритеты из Музея книги ТГУ. Куратором и одним из участников выставки станет нижегородский художник Евгений Стрелков.

В университетской галерее «В главном» экспонаты из собрания Музея книги — отчеты натуралистов и естествоиспытателей, путевые дневники мореплавателей и землепроходцев, очерки этнографов и бытописателей — дополнят современные книги художников на те же темы землеописаний, наблюдений и размышлений.

В экспозицию войдут работы Дмитрия Бабенко, Евгения Гриневича, Натальи Куликовой, Валерия Корчагина, Анны Мартыненко, Ольги Хан, Андрея Суздалева, Саши Свирского, Алексея Трубецкова, Дмитрия Степанова, Леонида Тишкова и Евгения Стрелкова.

«Эти книги столь же замысловаты и занимательны, как и их архивные аналоги. Разве что предмет наблюдения и исследования понимается современными художниками шире: они соединяют художественное и научное в небывалых пропорциях, пересочиняют легенды и предания, добавляют в свои книжные проекты компьютерную анимацию и графический звук. При этом они закономерно обращаются к традиционной фактуре отчёта натуралиста: географическим картам, графикам, таблицам и зарисовкам», — сообщают организаторы выставки.

«Художник-книжник, — отмечают они, — почти всегда "собирает" свой мир-миф, так что он законный наследник энциклопедистов и натуралистов, систематиков и утопистов, путешественников и моралистов эпохи Просвещения — да и последовавших эпох. У нынешнего художника книги обширный набор инструментов и техник, он сам по себе ходячая типография, он увлечен оттиском и вклейкой, штампом и вырубкой, он инженер и архитектор, хроникер и конструктор своего книжного космоса — и этим он близок универсалам-предшественникам».

Выставка «Отчет натуралиста» в ТГУ продлится до 28 июня.







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