Открыт новый сезон грантовой программы Garage Digital

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До 12 июня принимаются заявки на гранты Garage Digital для художников, работающих с цифровыми медиа.
Как сообщает сайт Garage Digital, тема нового сезона грантовой программы — «Расположенные миры» — предлагает художникам и исследователям рассмотреть идею множественности существующих миров и способов их создания, опираясь на теорию расположенных знаний Донны Харауэй.
К участию в программе приглашаются российские и зарубежные художники и творческие коллективы с проектами новых произведений в любых медиа, предполагающих возможность экспонирования и дистрибуции в онлайн-формате.
Проекты должны отвечать предложенной теме сезона и работать с основными зонами интереса программы Garage Digital, изучая различные аспекты присутствия в повседневной жизни и художественной практике алгоритмизации, искусственного интеллекта, интернета, больших данных, игровых механик и симуляций, дополненной и смешанной реальности, новейших технологий производства, цифровой инфраструктуры и ландшафта.
Объявление лауреатов состоится до 19 июля.
Пять лауреатов программы получат вознаграждение 60 000 рублей (для граждан РФ) / $800 (для иностранных граждан) и бюджет на реализацию проекта: до 250 000 рублей (для граждан РФ) / $3400 (для иностранных граждан).
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