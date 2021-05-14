Присуждена Платоновская премия — 2021

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Сегодня, 14 мая, совет по присуждению Платоновского премии в области литературы и искусства объявил лауреата 2021 года. Им стал композитор Леонид Десятников.
Как сообщает сайт Платоновского фестиваля, это решение было принято на заседании совета, проходившем под председательством заместителя председателя правительства Воронежской области Владимира Попова.
Премия присуждена с формулировкой «за выдающиеся достижения в развитии музыкальных традиций и творческую смелость».
«В ходе обсуждения члены совета единогласно решили, что Платоновская премия в этом году должна быть присуждена заслуженному деятелю искусств Российской Федерации, лауреату Государственной премии Российской Федерации композитору Леониду Десятникову. Его талант и творчество ценят многие любители музыки и в России, и за рубежом», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы правительства Воронежской области.
Платоновская премия ежегодно присуждается российским или зарубежным деятелям литературы и искусства за значительный вклад в культурное достояние Российской Федерации, за создание выдающихся произведений в литературе, театральном, музыкальном, изобразительном искусстве, за новаторское развитие гуманистических культурных традиций.
Размер премии составляет один миллион рублей. Также лауреату вручается памятный нагрудный знак и диплом.
В прошлые годы лауреатами Платоновской премии становились писатель Борис Екимов, режиссер Лев Додин, музыкант Михаил Плетнев, художник-мультипликатор Александр Петров, писатель Андрей Битов, кинорежиссер Александр Сокуров, писатель Алексей Иванов, режиссер Анатолий Васильев и актриса Алла Демидова, театральный художник и писатель Эдуард Кочергин, художественный руководитель Платоновского фестиваля Михаил Бычков.
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