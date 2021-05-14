Проект «The Earth Is Flat — Как читать медиа?» едет в Екатеринбург

С 21 по 23 мая в Ельцин-центре в Екатеринбурге пройдут бесплатные занятия для подростков, учителей и студентов, организованные проектом Гёте-Института и COLTA.RU «The Earth Is Flat — Как читать медиа?», который занимается повышением уровня медиаграмотности, развитием критического мышления и осознанного отношения к медиапотреблению.

21 мая (17:00–19:00) — Тренинг по медиаграмотности.

Участники проекта «The Earth Is Flat — Как читать медиа?» расскажут студентам екатеринбургских вузов о постправде, инфодемии и принципах верификации информации. Студенты поучаствуют в дебатах о цифровой этике и порассуждают вместе с экспертами проекта о том, где проходит граница между журналистикой и активизмом и могут ли медиа изменить общество.

22 мая (10:00–17:30) и 23 мая (10:00–18:00) — Воркшоп по медиаграмотности для подростков 12–17 лет.

Команда проекта предлагает участникам тренинга вместе подумать о том, как жить в цифровом мире. Умеем ли мы не верить фейкам и не распространять ложную информацию? Что нужно, чтобы уверенно обращаться с медиа-контентом? Значит ли, что критическое отношение - это тотальное недоверие? Как не обидеть друзей в соцсетях и не стать агрессором? Что нужно, чтобы общение в чатах и группах помогало решать проблемы и придумывать классные вещи, а не ссориться? Насколько мы лучше, чем учителя и родители умеем анализировать сообщения СМИ?

На второй день тренинга специалисты-практики помогут участникам тренинга придумать и рассказать историю с помощью видео, анимации, VR-технологий и подкастинга. Это точно поможет более профессионально снимать сториз и ролики для ТикТока, а может и Ютьюба.

22 мая (11:00–17:00) — Тренинг по медиаграмотности для школьных учителей и университетских преподавателей.

С появлением соцсетей профессия учителя стала публичной. Как педагогу вести себя в соцсетях? На что влияет цифровой след? Стоит ли добавлять в друзья учеников? Как взаимодействовать с детьми из поколения Z? Как верифицировать информацию и защищать учеников от кибербуллинга? Заменит ли искусственный интеллект учителя? Надо ли стремиться сделать уроки мультимедийными? Эти и другие вопросы будут обсуждаться в рамках тренинга. По итогам каждому участнику будет выдан сертификат.

22 мая в 19:00 — Лекция Ивана Голунова

Мощный информационный поток, ускоряющийся и нарастающий, внутри которого находится всё человечество, не даёт времени подумать, осмыслить и оценить содержание медиасообщений. Верить всем или не верить никому? Может ли классическая журналистика с ее расследовательскими методами дать опору? Не устарели ли журналистские подходы к поиску, проверке и анализу фактов? Что считать фактом? Как отличить качественное расследование от некачественного? Где искать правду и как избежать искажений? Об этом расскажет российский журналист-расследователь Иван Голунов. Для иллюстрации своих тезисов и рекомендаций Иван разберёт несколько кейсов из уральских СМИ недавнего времени.







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