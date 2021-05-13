Политехнический музей проведет выставку к столетию Андрея Сахарова

15 мая в Ильинском сквере в центре Москвы откроется выставка к столетию со дня рождения Андрея Дмитриевича Сахарова (1921-1989), организованная Политехническим музеем.

Стенды выставки расскажут о выдающемся ученом — одном из создателей советской водородной бомбы, покажут фигуру академика Сахарова в современном контексте. Стремительное развитие науки во всем мире ставит перед нами вопросы о применении технологий во благо человечества, этике проведения исследований и публичном обсуждении результатов разработок.

«Эта выставка об ответственности ученого перед планетой и человечеством, — говорит куратор Никита Ломакин. — Для Сахарова это было важнейшей темой, и мы показываем, как она определяет его мысли и поступки».

Пять витрин в Ильинском сквере собирают жизненный путь академика Сахарова в пять историй и раскрывают одну из сфер его деятельности. «Бомба» — это история об ученом, выступавшем за ограничение испытаний вооружений, в создании которых он сам принимал участие. «Наука» — поиск мирного применения термоядерной реакции (синтеза). «Планета» — экологические воззрения Сахарова. И, наконец, витрины «Права человека» и «Свободный мир будущего».

Выставка продлится до 30 июля.







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