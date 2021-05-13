В ГМИИ атрибутировали заметки на полях трактата Витрувия

© Предоставлено пресс-службой ГМИИ им. А.С. Пушкина

12 мая в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина были представлены промежуточные итоги исследовательского проекта «Московский Витрувий», участники которого установили автора помет на полях печатного трактата «Десять книг об архитектуре» Марка Витрувия Поллиона (Венеция, 1511) из собрания музея. По мнению исследователей, они принадлежат руке венецианского гуманиста XVI века Даниэле Барбаро.

Об этом сообщает пресс-служба ГМИИ.

В 2019 году в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина началось изучение необычного экземпляра трактата «Десять книг об архитектуре» древнеримского архитектора Марка Витрувия Поллиона. Издание на латыни было напечатано в 1511 году в венецианской типографии Джованни Такуино и снабжено гравюрами в технике ксилографии, над которыми работал гуманист и архитектор Фра Джованни Джокондо. В ГМИИ книга поступила в 1932 году из расформированной библиотеки Государственной академии искусствознания.

Проект по изучению трактата получил название «Московский Витрувий», в рабочую группу вошли искусствовед Екатерина Игошина (ГМИИ), историк книги Анна Маркова (ГМИИ) и историк-медиевист и палеограф Илья Аникьев (МГУ).

Внимание участников проекта привлекли многочисленные рукописные пометы (маргиналии) на латыни, древнегреческом и итальянском языках на полях трактата. Анализ текста и палеографическая экспертиза этих записей показали, что в XVI веке книга принадлежала итальянскому ученому, который в совершенстве владел древними языками, обладал богатой гуманистической библиотекой и прекрасно разбирался в теории архитектуры.

Последующее рассмотрение помет в контексте истории и культуры Италии XVI века позволило установить имя их автора. Им оказался гуманист Даниэле Барбаро (1514–1570) — посол и историограф Венецианской республики, избранный патриарх Аквилеи, друг и меценат архитектора Андреа Палладио, переводчик и комментатор текстов Витрувия, один из самых образованных людей своего времени, чьи портреты писали Тициан и Веронезе. Атрибуция подтвердилась после сопоставления образцов почерка на страницах музейного экземпляра с манускриптами из Национальной библиотеки Марчиана (Венеция), выполненными рукой Даниэле Барбаро, а также консультаций со специалистами из этой библиотеки.

На сегодняшний день все рукописные маргиналии на полях трактата расшифрованы и переведены на русский язык. Атрибуции и датировке помет посвящена статья в №1 (2021) журнала «Искусствознание» — первая научная публикация памятника.

«Проект "Московский Витрувий" не заканчивается на этом этапе, — говорит руководитель проекта, заведующая Научной библиотекой ГМИИ Екатерина Игошина. — Впереди — работа по детальному изучению маргиналий, реставрация трактата и публикация всего корпуса исследований, связанных с уникальным экземпляром. Тем не менее уже сейчас понятно, насколько велико значение московской находки. Пометы на полях трактата из ГМИИ — совершенно новый источник для тех, кто изучает архитектурную теорию Ренессанса и искусство Венеции. Его анализ даст возможность проследить за ходом мысли гуманиста Даниэле Барбаро в процессе работы с античным текстом и подготовки «Комментария к Витрувию» (Венеция, 1556 и 1567) — важнейшего архитектурного трактата эпохи Возрождения».







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