Выставка к 200-летию Достоевского открывается в Москве

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Сегодня, 13 мая, в центральном здании Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля на Зубовском бульваре в Москве начинает работу выставка «Федор Достоевский. Сильные впечатления» к 200-летию со дня рождения писателя.
Как сообщает сайт Гослитмузея, экспозиция располагается на двух этажах Доходного дома Любощинских — Вернадских и состоит из 15 тематических модулей.
Вводный зал посвящен Достоевскому-творцу, другие четырнадцать модулей затрагивают темы веры и революции, Москвы и Петербурга, изобразительного и театрального искусства, Достоевского-читателя, Достоевского-журналиста. В каждом блоке представлены биографические, историко-культурные и художественные материалы — документы, рукописи, издания, мемориальные предметы, графика и живопись.
Посетители, в частности, увидят мемориальные предметы, относящиеся к разным периодам жизни Достоевского, передает ТАСС. Среди них канделябр и книжный шкаф из квартиры Достоевских в Москве, книгу «Сто четыре священные истории из Ветхого и Нового Завета», по которой писатель учился читать, письменный стол из последней квартиры Достоевского, газета, которую Достоевский прочитал за день до смерти, будут представлены прижизненные издания произведений писателя, кроме того, посетители увидят рукописи Достоевского и подготовительные материалы к романам «Преступление и наказание», «Бесы», «Братья Карамазовы».
Выставка основана на материалах фондов Гослитмузея, часть экспонатов предоставили Российская государственная библиотека, Российский государственный исторический военный архив, Государственная Третьяковская галерея, Государственный исторический музей, Литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского (Петербург). Зарубежный партнер выставки — Центр Марины Цветаевой (Фрайбург).
К выставке выпущен иллюстрированный альбом «Достоевский: Человек и Вечность», подготовленный по материалам коллекции музея, а также организована специальная программа — лекции, экскурсии и тематические мероприятия для детей и взрослых.
Выставка «Федор Достоевский. Сильные впечатления» в Гослитмузее продлится до 8 сентября.
Проект реализован при участии Фонда поддержки и развития детского образования Минзали Ишмуратовой и Книжного дома «Ремарк»
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