«Никола-Ленивец» объявил конкурс арт-объектов для Масленицы-2022

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Арт-парк «Никола-Ленивец» проводит международный конкурс на лучшую концепцию арт-объекта, который будет сожжен во время празднования Масленицы в 2022 году. Победитель получит грант в размере 100 тысяч рублей на реализацию своей идеи.
В этом году вводится двухэтапная система приема конкурсных работ. Первый этап — подача заявок (для этого нужно до 6 июня заполнить онлайн-форму). На втором этапе для участников конкурса проводится установочный онлайн-семинар, на котором команда «Никола-Ленивца» представит все детали технического задания. Все, кто примет участие в семинаре, смогут отправить конкурсные проекты до 18 июля.
Победитель будет объявлен 26 июля. Масленица в арт-парке «Никола-Ленивец» пройдет 5 марта 2022 года.
«Масленица в Никола-Ленивце — не просто народный праздник с блинами и сжиганием масленичного чучела. Это всегда однодневный перформанс, который заканчивается эффектным большим костром. Специально для него несколько месяцев собирают произведение искусства, которому суждено исчезнуть всего за пару часов», — пишут организаторы конкурса.
Они подчеркивают, что в проекте должны использоваться только те материалы, которые хорошо горят и являются либо отходами производства, либо вторичным сырьем. Общий бюджет строительства проекта не должен превышать 1 млн рублей.
В жюри конкурса входят:
Подробнее об условиях участия в конкурсе можно узнать на сайте арт-парка «Никола-Ленивец».
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