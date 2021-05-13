«Никола-Ленивец» объявил конкурс арт-объектов для Масленицы-2022

© Предоставлено пресс-службой арт-парка «Никола-Ленивец»

Арт-парк «Никола-Ленивец» проводит международный конкурс на лучшую концепцию арт-объекта, который будет сожжен во время празднования Масленицы в 2022 году. Победитель получит грант в размере 100 тысяч рублей на реализацию своей идеи.

В этом году вводится двухэтапная система приема конкурсных работ. Первый этап — подача заявок (для этого нужно до 6 июня заполнить онлайн-форму). На втором этапе для участников конкурса проводится установочный онлайн-семинар, на котором команда «Никола-Ленивца» представит все детали технического задания. Все, кто примет участие в семинаре, смогут отправить конкурсные проекты до 18 июля.

Победитель будет объявлен 26 июля. Масленица в арт-парке «Никола-Ленивец» пройдет 5 марта 2022 года.

«Масленица в Никола-Ленивце — не просто народный праздник с блинами и сжиганием масленичного чучела. Это всегда однодневный перформанс, который заканчивается эффектным большим костром. Специально для него несколько месяцев собирают произведение искусства, которому суждено исчезнуть всего за пару часов», — пишут организаторы конкурса.

Они подчеркивают, что в проекте должны использоваться только те материалы, которые хорошо горят и являются либо отходами производства, либо вторичным сырьем. Общий бюджет строительства проекта не должен превышать 1 млн рублей.

В жюри конкурса входят:

Николай Полисский — художник, основатель арт-парка «Никола-Ленивец» и фестиваля «Архстояние»;

Антон Кочуркин — архитектор, куратор фестиваля «Архстояние», руководитель проектной группы «8 Линий»;

Иван Полисский — управляющий партнер арт-парка «Никола-Ленивец»;

Юлия Бычкова — управляющий партнер арт-парка «Никола-Ленивец», продюсер фестиваля «Архстояние» и «Архстояние Детское», управляющий партнер проектной группы «8 Линий».



Подробнее об условиях участия в конкурсе можно узнать на сайте арт-парка «Никола-Ленивец».







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.