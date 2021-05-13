Фестиваль «Любимовка» и театр «Современник» запускают совместную программу

«“Хроноп” никогда никого не развлекает»
Вадим Демидов, лидер «самой великой из неизвестных русских рок-групп», — о том, как 35 лет играть рок в Нижнем Новгороде, и о том, почему наша музыка до сих пор отстает13 мая 2021984
Фестиваль молодой драматургии «Любимовка» и московский театр «Современник» объявили о начале стратегического сотрудничества. В сентябре «Современник» впервые станет площадкой фестиваля, а уже в мае в рамках выставочного проекта «Современник. Начало», приуроченного к 65-летию театра, в Московском музее современного искусства (ММОМА) пройдет серия мероприятий, посвященных современной драматургии и форматам ее репрезентации в культуре и театре.
13 и 20 мая Виктор Рыжаков, Елена Ковальская, Михаил Дурненков, Иосиф Райхельгауз, Юрий Муравицкий и другие театральные критики и драматурги, режиссеры и художники, культурологи и искусствоведы обсудят в ММОМА вопросы развития жанра театральной читки и границ поиска в современной и экспериментальной драматургии.
16 мая состоится сценическая читка проекта «Любимовка.Еще»: в пространстве ММОМА будет представлена пьеса Ольги Рафаевой «Античастицы», в сезоне 2020 обратившая на себя особое внимание отборщиков фестиваля.
Художественный руководитель театра «Современник» Виктор Рыжаков:
«Сотрудничество "Современника" и фестиваля "Любимовка" совсем неслучайно. И не только потому, что это один из самых открытых и важных институтов, занимающихся развитием современной драматургии и современного театрального языка, и не потому, что одной из главных традиций легендарного театра была работа с текстами драматургов-современников, а потому что «Современник» — это, прежде всего, место, где рождается сегодняшний актуальный театр на пересечении слова и дела. Место, где актеры, драматурги и режиссеры строят свой ТЕАТР будущего. Виктор Розов, Михаил Рощин, Александр Галич, Александр Володин, Николай Коляда, Иван Вырыпаев и многие другие авторы стали для "Современника" частью строительства своей бесконечно обновляющейся истории».
Режиссер, один из арт-директоров фестиваля «Любимовка» Юрий Шехватов:
«Театр "Современник" начинался с поиска нового языка и способа коммуникации с современным зрителем, и нынешняя команда театра сохраняет и развивает эти традиции. Всё это созвучно с тем, что делаем мы на фестивале, поэтому мы с радостью начинаем сотрудничество именно с пространства этой выставки, рефлексирующей богатую историю театра, в котором всего через четыре месяца и пройдет "Любимовка"».
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
18:27Объявлена культурная программа фестиваля «Локальные истории»
18:00Политехнический музей проведет выставку к столетию Андрея Сахарова
16:56«Органные вечера в Кусково» представят 26 концертных программ
15:03«Эшколот» организует в клубе «Дом» концерт, посвященный Малеру
14:39В усадьбе под Калугой откроется выставка Екатерины Рожковой
12:23В Музее Москвы пройдут «Дни авангарда»
11:23В ГМИИ атрибутировали заметки на полях трактата Витрувия
10:54Выставка к 200-летию Достоевского открывается в Москве
12 мая 2021
17:56«Никола-Ленивец» объявил конкурс арт-объектов для Масленицы-2022Все новости
Вадим Демидов, лидер «самой великой из неизвестных русских рок-групп», — о том, как 35 лет играть рок в Нижнем Новгороде, и о том, почему наша музыка до сих пор отстает13 мая 2021984
Из разговоров Яна Т. Гросса с Александрой Павлицкой13 мая 20211208
Пространственные переживания на выставке «Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии»13 мая 2021906
Разговор с новым главным дирижером Пермской оперы Артемом Абашевым12 мая 20211672
«Все остановилось, кроме уходящей молодости и сопутствующих ей вещей»: новый альбом московской «ретрогруппы для своих»12 мая 20212529
Из дневников и черновиков Олега Юрьева12 мая 20211557
Почему девочку Катици в Швеции знают почти все, как это произошло и как это связано с положением других детей сегодня12 мая 20211332
90-е, которые мы потеряли: Александр Чанцев читает книгу Максима Семеляка о Егоре Летове11 мая 20216656
Алена Баева о Концерте Бартока, Казани, Люксембурге и пандемии11 мая 20211981
Что может рассказать русским цыганам детская книга о шведских цыганах11 мая 20212201
Художники заявили, что их лишают пространства после первомайской акции11 мая 20211677
Михаил Мейлах — памяти Марины Рачко и Юрия Желтова11 мая 20211756