Фестиваль «Любимовка» и театр «Современник» запускают совместную программу

© Фестиваль «Любимовка»

Фестиваль молодой драматургии «Любимовка» и московский театр «Современник» объявили о начале стратегического сотрудничества. В сентябре «Современник» впервые станет площадкой фестиваля, а уже в мае в рамках выставочного проекта «Современник. Начало», приуроченного к 65-летию театра, в Московском музее современного искусства (ММОМА) пройдет серия мероприятий, посвященных современной драматургии и форматам ее репрезентации в культуре и театре.

13 и 20 мая Виктор Рыжаков, Елена Ковальская, Михаил Дурненков, Иосиф Райхельгауз, Юрий Муравицкий и другие театральные критики и драматурги, режиссеры и художники, культурологи и искусствоведы обсудят в ММОМА вопросы развития жанра театральной читки и границ поиска в современной и экспериментальной драматургии.

16 мая состоится сценическая читка проекта «Любимовка.Еще»: в пространстве ММОМА будет представлена пьеса Ольги Рафаевой «Античастицы», в сезоне 2020 обратившая на себя особое внимание отборщиков фестиваля.

Художественный руководитель театра «Современник» Виктор Рыжаков:

«Сотрудничество "Современника" и фестиваля "Любимовка" совсем неслучайно. И не только потому, что это один из самых открытых и важных институтов, занимающихся развитием современной драматургии и современного театрального языка, и не потому, что одной из главных традиций легендарного театра была работа с текстами драматургов-современников, а потому что «Современник» — это, прежде всего, место, где рождается сегодняшний актуальный театр на пересечении слова и дела. Место, где актеры, драматурги и режиссеры строят свой ТЕАТР будущего. Виктор Розов, Михаил Рощин, Александр Галич, Александр Володин, Николай Коляда, Иван Вырыпаев и многие другие авторы стали для "Современника" частью строительства своей бесконечно обновляющейся истории».

Режиссер, один из арт-директоров фестиваля «Любимовка» Юрий Шехватов:

«Театр "Современник" начинался с поиска нового языка и способа коммуникации с современным зрителем, и нынешняя команда театра сохраняет и развивает эти традиции. Всё это созвучно с тем, что делаем мы на фестивале, поэтому мы с радостью начинаем сотрудничество именно с пространства этой выставки, рефлексирующей богатую историю театра, в котором всего через четыре месяца и пройдет "Любимовка"».







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