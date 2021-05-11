«Симпосий» продолжает лекционную программу

В своей майской программе гуманитарный лекторий «Симпосий» представит на платформе Zoom новые циклы лекций Валерия Шубинского, Елены Шаповаловой и Оксаны Васякиной.

16, 23, 30 мая и 6 июня литературовед, поэт и переводчик Валерий Шубинский прочитает лекции цикла «После андеграунда: новые имена и тенденции в русской поэзии».

В конце 1980-х — начале 1990-х общественная и литературная ситуация резко изменилась. Молодые поэты больше не страдали от цензуры и от невозможности публиковаться. Но столкнулись с новыми вызовами. С тех пор уже сменилось три поэтических поколения. Что же дали русской поэзии эти десятилетия? Какие традиции продолжают молодые и уже зрелые поэты, дебютировавшие в эту эпоху — советской поэзии, андеграунда, мировой поэзии? В чем их новаторство?

25 мая и 1 июня состоятся завершающие лекции цикла «Христианские образы в западноевропейском искусстве» искусствоведа, историка, доцента РГГУ Елены Шаповаловой.

На своих лекциях она рассказывает о самых значимых религиозных образах в христианском искусстве Западной Европы и основных принципах их репрезентации. Слушатели узнают, как и под воздействием чего складывалась иконография Христа, Мадонны и апостолов, откуда взялась идея иконоборчества, чем средневековые соборы, посвященные Богоматери, отличаются от Нотр-Дам-де-Пари, почему для Европы так важен был сюжет «коронация Марии» и какое отношение к формированию образов готических соборов имели Крестовые походы, научатся различать Мадонн итальянских и северных. Кроме того, будут обсуждаться театрализованность барокко и строгость классицизма, а также то, какие отсылки к религиозным образам можно увидеть в светской живописи и скульптуре.

27 мая начнется цикл лекций «Пять имен отечественной феминистской поэзии» поэтессы, писательницы, куратора Школы литературных практик, лауреата первой степени премии «Лицей» Оксаны Васякиной.

Цикл посвящен ключевым именам фем-поэзии: Анне Альчук, Марине Темкиной, Лиде Юсуповой, Галине Рымбу и Екатерине Симоновой. Оксана Васякина познакомит слушателей с историей русскоязычной феминистской поэзии, спектром включенных в нее поэтик и покажет, какую оптику необходимо использовать для предложенных текстов. Слушателям будут предоставлены материалы для предварительного ознакомления.

Лекции Валерия Шубинского начинаются в 16:00, лекции Елены Шаповаловой и Оксаны Васякиной — в 20:00.







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