«Винзавод» и «Артмоссфера» запускают направление Urban Art

Данини. АААА!. III Биеннале «Артмоссфера», ЦСИ «Винзавод». 2018 © «Артмоссфера»

Творческое объединение «Артмоссфера» станет структурным подразделением Фонда поддержки современного искусства «Винзавод» и будет заниматься новым стратегическим направлением его деятельности – Urban Art.

Как сообщает пресс-служба «Артмоссферы», курировать направление Urban Art будет соосновательница объединения и одноименной биеннале уличного искусства Сабина Чагина.

«"Винзавод" и "Артмоссфера" давно смотрят в одну сторону, — рассказывает она. — Я верю, что это начало новых возможностей и роста как для меня, так и для художников, с которыми мы сотрудничаем. На "Винзаводе" я продолжу заниматься тем, что люблю, но на качественно новом уровне, посвящая больше времени творческим стратегиям, а не организационным моментам. У "Винзавода" есть то, чего нам так не хватало — точка притяжения, площадка, вокруг которой может генерироваться искусство».

Отмечается, что основными направлениями Urban Art останется организация одноименной биеннале уличного искусства, которая запланирована на 2022 год, фестивалей и просветительских событий в Москве и в регионах, а также поддержание диалога с городом по проектам в области уличного искусства и паблик-арта.

Глобальные цели Urban Art — создание платформы для поддержки уличного искусства, его легитимация и интеграция в поле contemporary art — остаются прежними. О дальнейших планах и проведении биеннале уличного искусства «Артмоссфера» будет объявлено отдельно.

«"Артмоссфера" для "Винзавода" уже давно часть команды: мы работаем вместе над проектом "Стена", пересекаемся на внешних проектах и всегда поддерживали инициативы объединения. Я вижу, что сегодня город как никогда готов к диалогу о современном искусстве, включая направления уличного искусства и паблик-арта. Объединив усилия в таких направлениях как мурализм, паблик-арт и легализация уличного искусства, мы сделаем наше сотрудничество еще более эффективным на пользу городу», — говорит президент фонда «Винзавод» Софья Троценко.

Первым мероприятием Urban Art станет граффити-джем проекта «Стена», который состоится 15 мая с 18:00 до 21:00 и будет приурочен к закрытию проекта.

Среди участников джема Кирилл Кто, Игорь Поносов, Стас Добрый, Павел Худой, Команда MDT (Mesr), Миша Most, Константин Zmogk, Letme, Blot, Issue, Ders, Вова Перкин, Ztwins, Вова Абих, Philippenzo, Иван Симонов, Вова Nootk, Sugar 18, Ce, Квадрат, Онтон Абстракт, Антон Польский Make, ЧТАК и Матвей Кайф.







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