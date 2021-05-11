«Книгу звуков» Ханса Отте впервые исполнят в КЦ ЗИЛ

Мария Черная © Федор Самойлов

12 мая в Культурном центре ЗИЛ в Москве состоится концерт пианистки Марии Черной, которая представит премьеру цикла «Книга звуков» немецкого композитора Ханса Отте.

«С помощью этой "Книги звуков" заново открывается мир звуковых явлений, который только сейчас можно было записать на этой земле из-за совершенно другого понимания звуков», — приводит слова Ханса Отте сайт КЦ ЗИЛ.

Пианистка, лауреат международных конкурсов, стипендиат филармонического общества Петербурга Мария Черная исполняет как классическую академическую музыку, так и современную, считая, что работать с современным материалом необходимо для владения музыкальным языком в совершенстве.

Участвовала в мастер-классах Атанаса Куртева, Владимира Мищука, Грэма Скотта, Юрия Богданова, Винченцо Бальцани. Стажировалась в качестве музыкального журналиста в reMusik (2020), принимала участие в образовательной программе фестиваля «Территория» (2020).

В 2020 году выпустила дебютный альбом на лейбле «Fancy music», исполнив произведение композитора Настасьи Хрущевой «Русские тупики».







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