Марафон бесплатных концертов пройдет в Москве

© «Родной звук»

С 1 по 9 мая независимый лейбл «Родной звук» совместно с московским барным объединением «Профсоюз» организует ежедневные бесплатные концерты. В программе инди-поп, панк-рэп, электропоп, барокко-поп, синти-поп и spoken word.

Регистрация — здесь.

«Патриархи хипстерского инди-попа On-The-Go с акустикой, герой панк-рэпа Booker, молодой Муджус Denderty, недавно выступавшая на Урганте группа источник, перспективный рэп-артист Клоукома, секс-панки Влажность, любимица всех редакторов всех стриминг-платформ Лютик, редкий концерт дрим-поп-группы Космос на потолке и многие другие», — говорится в сообщении организаторов марафона.

«Профсоюз» будет открываться каждый день в 18:00, окончание концертов — в 23:00. Расписание будет каждый день публиковаться в соцсетях «Родного звука».

1 мая — BOOKER с живым составом

2 мая — Starcardigan и Простывший пассажир трамвай №7

3 мая — Влажность и Касание

4 мая — DenDerty и moss cape

5 мая — Источник и Женя Ефимова

6 мая — Лютик и Космос на потолке

7 мая — Клоукома

8 мая — ON-THE-GO с акустикой

9 мая — Бахус, Бывший, Андреграунд





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