Марафон бесплатных концертов пройдет в Москве

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С 1 по 9 мая независимый лейбл «Родной звук» совместно с московским барным объединением «Профсоюз» организует ежедневные бесплатные концерты. В программе инди-поп, панк-рэп, электропоп, барокко-поп, синти-поп и spoken word.
Регистрация — здесь.
«Патриархи хипстерского инди-попа On-The-Go с акустикой, герой панк-рэпа Booker, молодой Муджус Denderty, недавно выступавшая на Урганте группа источник, перспективный рэп-артист Клоукома, секс-панки Влажность, любимица всех редакторов всех стриминг-платформ Лютик, редкий концерт дрим-поп-группы Космос на потолке и многие другие», — говорится в сообщении организаторов марафона.
«Профсоюз» будет открываться каждый день в 18:00, окончание концертов — в 23:00. Расписание будет каждый день публиковаться в соцсетях «Родного звука».
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