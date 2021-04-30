В Доме творчества Переделкино пройдет «Вознесенский FEST»

Презентация видеолекций, поэтические чтения, концерт и конкурс чтецов вошли в программу фестиваля «Вознесенский FEST», который организует 15 мая в Доме творчества Переделкино Центр Вознесенского. Фестиваль приурочен ко дню рождения Андрея Вознесенского.

Начало в 13:00, вход бесплатный по регистрации.

Перед началом основной программы фестиваля посетители смогут прогуляться по территории и «услышать» Андрея Вознесенского — художница и дизайнер Катя Бочавар создала «говорящие» костры: арт-объекты в виде горящего пламени установлены на местах, где проигрывается аудио со стихами поэта, сливаясь с ветром и шумом деревьев.

Писатель Дмитрий Петров представит готовящийся цикл видеолекций «Андрей и Ко», посвященных поэту в кругу шестидесятников. На «Вознесенский FEST» Дмитрий Петров расскажет о жизни Андрея Вознесенского и его друзей — Василия Аксенова, Беллы Ахмадулиной, Анатолия Гладилина, Евгения Евтушенко, Булата Окуджавы, Роберта Рождественского.

Далее в программе чемпионат по чтению вслух «Открой рот». Его проведет Михаил Фаустов, основатель проекта. По правилам чемпионата, участники читают вслух без подготовки выбранные организаторами тексты, а жюри оценивает технику и артистизм подачи. На фестивале «Вознесенский FEST» чтецы будут декламировать стихи Андрея Вознесенского. Главным призом станут сборники серии «Центрифуга» Центра Вознесенского.

Вечером прочитают свои стихи Рина Денисова, Надя Герасименко, София Третьякова и другие молодые поэты из студии Андрея Родионова и Екатерины Троепольской.

Фестиваль завершится концертом Владислава Наставшева, латвийского композитора и режиссера, лауреата Всероссийского конкурса композиторов имени Андрея Петрова. Он исполнит композицию на стихотворение Андрея Вознесенского и свою новую программу на стихи современного латвийского поэта Сергея Ханина.







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