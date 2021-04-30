Полина Аронсон прочитает лекцию в «ДК Рассвет»

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Ася Ходырева о постсоветском и современном женском движении30 апреля 20211506
6 мая в пространстве «ДК Рассвет» в Москве издательство Individuum организует лекцию социолога и журналиста Полины Аронсон «"Никто никому ничего не должен": как устроена "свободная любовь" в современном мире».
Начало в 19:30, вход бесплатный по регистрации.
В XXI веке любовь, кажется, сделалась свободной как никогда. Все больше предрассудков уходит в прошлое, а жители больших городов стремятся превратить свою интимную жизнь в проект «сделай сам»: выбирай кого хочешь и живи, как тебе нравится. И все же, вопреки нашим ожиданиям, любовь все еще сегодня подчинена не менее жестким правилам, законам и нормам, чем прежде — изменилось лишь их содержание.
Одно из самых фундаментальных правил в этом ряду звучит так: «Никто никому ничего не должен». Для многих людей на пост-советском пространстве эта формулировка стала лейтмотивом личных, трудовых, семейных, дружеских и сексуальных отношений. «Не быть ни у кого в долгу» это личностный идеал и критерий успеха, тиражируемый поп-психологией и индустрией коучинга. Но достижим ли он?
Стремление к тотальной долговой независимости от других нередко приводит человека к прямо противоположному результату: в сфере финансовой — к кредитному рабству, в сфере личных отношений — к выгоранию и депрессии.
Как устроена долговая мораль современных интимных отношений и к чему ведет отказ от идеи «долга»? Об этом расскаежт на лекции 6 мая автор книги «Любовь: сделай сам. Как мы стали менеджерами своих чувств» Полина Аронсон.
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