Фестиваль «Типомания» пройдет в Москве

© Предоставлено пресс-службой Музея Москвы

1 мая в Музее Москвы откроется Международный фестиваль визуальных коммуникаций, графического дизайна, видео- и диджитал-арта «Типомания».

В программе фестиваля выставка в музее (с 1 по 16 мая) и онлайн-конференция (с 22 по 31 мая).

На выставке будут представлены около 400 работ со всего мира, в том числе плакаты швейцарской студии Balmer Hählen, книги тайваньского дизайнера Ванг Жи-Хонга и принты тайбэйской дизайн-студии O.OO.

Также свои работы в Москву привезут нидерландская студия Dumbar, графический и шрифтовой дизайнер из Франции Марго Левек, немецкая студия Yukiko, дизайнер визуальных коммуникаций из Лондона Тина Тули, Brest Brest Brest и другие дизайнеры и художники.

Тема лекционной программы в этом году — «Проблема выбора». О шрифтовой культуре, графическом дизайне, каллиграфии и книгах расскажут мультидисциплинарные дизайнеры Рой Терхорст и Ксения Ставрова, дизайнер нью-йоркской студии &Walsh Александр Слобженинов, медиахудожник и режиссер Максим Жестков, графический и шрифтовой дизайнер Марго Левек и другие российские и зарубежные эксперты.

Билеты на трансляцию уже поступили в продажу на странице фестиваля.







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